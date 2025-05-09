Послання Ілону Маску: ветеран Другої світової розчавив танком електрокар Tesla (відео)

Ветеран Другої світової війни Кен Тернер вирішив переїхати танком електромобіль Tesla. У такий спосіб британець висловив протест проти дій Ілона Маска.

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98-річний ветеран Кен Тернер знову сів за кермо бойового танка M4 Sherman через 80 років після завершення Другої світової війни, аби передати послання Ілону Маску.

Танк переїхав електромобіль Tesla Model 3 та перетворив його на купу металу. Таким чином британець виступив проти підтримки СЕО Tesla Ілоном Маском ультраправих сил. На думку ветерана, фашизм повертається.

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"Ілон Маск, найбагатша людина у світі, використовує свою величезну владу для підтримки ультраправих у Європі, а його гроші надходять від автомобілів Tesla, — заявив Кен Тернер. — Я маю це повідомлення для містера Маска: ми громили фашизм раніше і розчавимо його знову".

Tesla перетворили на купу металу в знак протесту проти дій Ілона Маска Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Tesla Model 3 і став своєрідним втіленням фашизму. На нього навіть повісили номерні знаки з написом Fascism.

До речі, нещодавно в Лондоні протестувальники проти Ілона Маска розбили бітами електромобіль Tesla Model S. У перфомансі взяли участь і українці.

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