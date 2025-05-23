Направил авто в дерево: автопилот Tesla стал причиной серьезного ДТП (видео)

В США попал в аварию новый электрокар Tesla Model 3. Автомобиль двигался на автопилоте.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Камеры авто сняли видео, на которое попал момент ДТП. Электромобиль Tesla Model 3 2024 двигался на автопилоте по двухполосной загородной трассе со скоростью 90 км/ч, затем резко выехал на встречную полосу, слетел с дороги и врезался в дерево.

От сильного удара электромобиль Tesla Model 3 перевернулась, а в салоне сработали подушки безопасности. Водитель серьезно не пострадал.

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Пока не понятно, почему автопилот решился на странный маневр. На дороге не было никаких препятствий, а разметка в том месте четкая и новая.

Владелец авто отметил, что автопилот Tesla на его электрокаре обновился до последней версии FSD 13.2.8. Ранее он активно использовал автопилот и система работала без каких-либо проблем.

Электрокар разбит, но водитель не пострадал Фото: Reddit

"Я любил автопилот FSD, пока это не произошло. Я полностью верил в автономные транспортные средства, пока это не случилось со мной. Выученный урок", — заявил владелец Tesla Model 3.

Сейчас ведется расследование, которое призвано установить причины сбоя автопилота и ДТП. Напомним, что это далеко не первая авария с участием электрокаров Tesla на автопилоте. В США расследовали сотни подобных случаев.

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