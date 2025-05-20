Коллекционный суперкар Lamborghini за $2 миллиона загорелся на ровном месте (видео)

В Швейцарии загорелся редкий суперкар Lamborghini Miura. Коллекционное авто за 2 миллиона долларов спасли благодаря быстрой реакции водителя и одного из свидетелей инцидента.

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Видео с пожаром опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

ДТП произошло в швейцарском городе Лугано, где 17-18 мая проходил фестиваль ретроавто. Lamborghini Miura фактически загорелся на ровном месте, ведь ехал на малой скорости по средневековым улочкам.

Водитель Lamborghini Miura сразу покинул авто. Работник одного из магазинов, который оказался свидетелем инцидента, быстро среагировал на пожар и передал водителю огнетушитель.

Суперкар ехал на малой скорости Фото: Скриншот

Огонь удалось быстро потушить и суперкар Lamborghini почти не пострадал. Мало того, позже оно выиграло награду на автофестивале.

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Пожары Lamborghini Miura случаются довольно часто: эта модель подвержена возгоранию из-за несовершенной конструкции двигателя. Дело в том, что карбюраторы и топливные шланги расположены аккурат над свечами зажигания и горячим выпускным коллектором. Подтекание топлива и переполненные карбюраторы — обычное дело для Miura и вылившийся бензин может легко воспламениться.

После пожара Lamborghini Miura получил награду на фестивале ретроавто

Несмотря на это модель очень ценится коллекционерами, ведь считается одним из основателей класса суперкаров. Средняя цена Lamborghini Miura сейчас составляет 2 миллиона долларов.

Купе Lamborghini Miura выпускали с 1966 по 1973 год и всего собрали 760 авто. Модель комплектовалась 4,0-литровым V12, который в разных версиях развивал от 350 до 415 сил. Максимальная скорость суперкара составляет 265-290 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион выставили эксклюзивный вариант Lamborghini Miura за $3,5 миллиона. Это авто официально признали лучшим Lamborghini.

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