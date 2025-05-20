Колекційний суперкар Lamborghini за $2 мільйони загорівся на рівному місці (відео)
У Швейцарії загорівся рідкісний суперкар Lamborghini Miura. Колекційне авто за 2 мільйони доларів врятували завдяки швидкій реакції водія та одного зі свідків інциденту.
Відео із пожежею опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.
ДТП мала місце у швейцарському місті Лугано, де 17-18 травня проходив фестиваль ретроавто. Lamborghini Miura фактично загорівся на рівному місці, адже їхав на малій швидкості середньовічними вуличками.
Водій Lamborghini Miura одразу покинув авто. Працівник одного з магазинів, який виявився свідком інциденту, швидко зреагував на пожежу та передав водієві вогнегасник.
Вогонь вдалося швидко загасити і суперкар Lamborghini майже не постраждав. Мало того, пізніше воно виграло нагороду на автофестивалі.Важливо
Пожежі Lamborghini Miura трапляються доволі часто: ця модель схильна до займання через недосконалу конструкцію двигуна. Річ у тім, що карбюратори та паливні шланги розташовані акурат над свічками запалювання та гарячим випускним колектором. Підтікання пального та переповнені карбюратори – звична річ для Miura і бензин, який вилився, може легко спалахнути.
Попри це модель дуже цінується колекціонерами, адже вважається одним із засновників класу суперкарів. Середня ціна Lamborghini Miura зараз складає 2 мільйони доларів.
Купе Lamborghini Miura випускали із 1966 по 1973 рік і всього зібрали 760 авто. Модель комплектували 4,0-літровим V12, який у різних версіях розвивав від 350 до 415 сил. Максимальна швидкість суперкара становить 265-290 км/год.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний варіант Lamborghini Miura за $3,5 мільйона. Це авто офіційно визнали найкращим Lamborghini.
Також Фокус писав, що у Києві розбили в ДТП тюнінгований кросовер Lamborghini.