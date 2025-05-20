Колекційний суперкар Lamborghini за $2 мільйони загорівся на рівному місці (відео)

У Швейцарії загорівся рідкісний суперкар Lamborghini Miura. Колекційне авто за 2 мільйони доларів врятували завдяки швидкій реакції водія та одного зі свідків інциденту.

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Відео із пожежею опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

ДТП мала місце у швейцарському місті Лугано, де 17-18 травня проходив фестиваль ретроавто. Lamborghini Miura фактично загорівся на рівному місці, адже їхав на малій швидкості середньовічними вуличками.

Водій Lamborghini Miura одразу покинув авто. Працівник одного з магазинів, який виявився свідком інциденту, швидко зреагував на пожежу та передав водієві вогнегасник.

Суперкар їхав на малій швидкості Фото: Скріншот

Вогонь вдалося швидко загасити і суперкар Lamborghini майже не постраждав. Мало того, пізніше воно виграло нагороду на автофестивалі.

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Пожежі Lamborghini Miura трапляються доволі часто: ця модель схильна до займання через недосконалу конструкцію двигуна. Річ у тім, що карбюратори та паливні шланги розташовані акурат над свічками запалювання та гарячим випускним колектором. Підтікання пального та переповнені карбюратори – звична річ для Miura і бензин, який вилився, може легко спалахнути.

Після пожежі Lamborghini Miura отримав нагороду на фестивалі ретроавто

Попри це модель дуже цінується колекціонерами, адже вважається одним із засновників класу суперкарів. Середня ціна Lamborghini Miura зараз складає 2 мільйони доларів.

Купе Lamborghini Miura випускали із 1966 по 1973 рік і всього зібрали 760 авто. Модель комплектували 4,0-літровим V12, який у різних версіях розвивав від 350 до 415 сил. Максимальна швидкість суперкара становить 265-290 км/год.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний варіант Lamborghini Miura за $3,5 мільйона. Це авто офіційно визнали найкращим Lamborghini.

Також Фокус писав, що у Києві розбили в ДТП тюнінгований кросовер Lamborghini.