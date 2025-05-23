Скерував авто в дерево: автопілот Tesla став причиною серйозної ДТП (відео)

У США потрапив у аварію новий електрокар Tesla Model 3. Автомобіль рухався на автопілоті.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Камери авто зняли відео, на яке потрапив момент ДТП. Електромобіль Tesla Model 3 2024 рухався на автопілоті двосмуговою заміською трасою зі швидкістю 90 км/год, потім різко виїхав на зустрічну смугу, злетів з дороги і врізався в дерево.

Від сильного удару електромобіль Tesla Model 3 перевернулася, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Водій серйозно не постраждав.

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Наразі не зрозуміло, чому автопілот зважився на дивний маневр. На дорозі не було жодних перешкод, а розмітка в тому місці чітка і нова.

Власник авто зазначив, що автопілот Tesla на його електрокарі оновився до останньої версії FSD 13.2.8. Раніше він активно використовував автопілот і система працювала без будь-яких проблем.

Електрокар розбитий, але водій не постраждав Фото: Reddit

"Я любив автопілот FSD, поки це не сталося. Я повністю вірив у автономні транспортні засоби, поки це не сталося зі мною. Вивчений урок", — заявив власник Tesla Model 3.

Наразі ведеться розслідування, яке покликане встановити причини збою автопілоту та ДТП. Нагадаємо, що це далеко не перша аварія за участі електрокарів Tesla на автопілоті. У США розслідували сотні подібних випадків.

Раніше Фокус розповідав, що колекційний суперкар Lamborghini за $2 мільйони загорівся на рівному місці.

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