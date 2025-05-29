Не хочуть купувати: десятки новеньких Tesla Cybertruck зберігаються просто неба (відео)

Нові пікапи Tesla Cybertruck зберігаються на парковці покинутого торгівельного центру. Електрокари не можуть продати.

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Про це розповідається на сайті Inside EVs.

Непродані електромобілі Tesla виявили на паркінгу закритого торгового центру Hunter’s Square в передмісті Детройта Фармінгтон Гіллс. Фото і відео з цього місця розлетілися соцмережами.

На стоянці зібрано десятки новеньких авто. Переважна більшість із них – пікапи Tesla Cybertruck, проте також є нечисленні електрокари Tesla Model 3 і Model Y.

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Хоча це облаштований паркінг, використання його для тривалого зберігання автомобілів суперечить міському кодексу Детройта. Керівник департаменту планування та розвитку громади міста вже виніс попередження про порушення власнику нерухомості та зазначив що потрібен певний час для виконання припису.

Продажі Tesla Cybertruck не випрадали очікувань Фото: InsideEVs

Як відомо, попит на всі електромобілі Tesla обвалився в останні місяці, проте продажі пікапа Cybertruck почали падати значно раніше. Модель, яка зібрала мільйон попередніх замовлень ще до початку виробництва, виявилася розчаруванням.

Річ у тім, що електромобіль Tesla Cybertruck виявився значно дорожчим, аніж анонсувалося. У 2019 році Ілон Маск озвучив стартову ціну в 40 000 доларів, проте зараз найдешевша версія коштує $70 000. До того ж, запас ходу Tesla Cybertruck – максимум 583 км тоді, як Маск обіцяв до 800 км.

За 2024 рік продали трохи більше за 40 000 Tesla Cybertruck, а у квітні 2025 року модель знайшла лише 2000 покупців. Загалом у США вже зібралося приблизно 10 000 непроданих пікапів.

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