В Украине попал в ДТП люксовый электромобиль Rolls-Royce за $600 000 (видео)

В Черкассах попал в аварию электрический Rolls-Royce Spectre. Недешевое представительское купе нуждается в ремонте.

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Об этом сообщает сайт Autogeek.

На видео с места ДТП видно, что Rolls-Royce Spectre и Mitsubishi Lancer не поделили полосу движения. Два автомобиля притерлись и, скорее всего, у них повреждены боковины.

В купе Rolls-Royce Spectre могли пострадать двери, порог и крыло. Повреждения незначительные, однако ремонт премиального авто может быть недешевым.

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Электромобиль Rolls-Royce Spectre оказался довольно популярным среди состоятельных украинцев, ведь в нашей стране уже приобретено более десятка этих авто. Примечательно, что купе Rolls-Royce Spectre на украинских номерах видели даже в Монако.

Украинцы уже приобрели более десятка Rolls-Royce Spectre Фото: topgir.com.ua

Напомним, что Spectre — первый электромобиль Rolls-Royce. Большое 5,5-метровое купе стоит примерно 600 000 долларов и имеет шикарный салон.

Новый Rolls-Royce Spectre оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 585 сил и батареей емкостью 107 кВт∙ч. Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч, а его запас хода составляет 515 км.

Между прочим, недавно в Украине разбили в ДТП дорогой спортивный кроссовер Lamborghini.

Также Фокус писал, что сгорел уникальный суперкар Mercedes за $2,7 миллиона.