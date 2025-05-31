Их выпустили всего 275: дотла сгорел уникальный суперкар Mercedes за $2,7 миллиона (видео)

В Германии сгорел новый Mercedes-AMG One. Эксклюзивный лимитированный суперкар оснащен двигателем от болида "Формулы-1".

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Об этом сообщает сайт The Supercar Blog.

Инцидент имел место на немецком автобане. Суперкар Mercedes-AMG One загорелся во время движения. Водитель успел остановить авто на обочине и покинуть его.

Пожарные прибыли довольно быстро и потушили авто, однако от него остался только обгоревший каркас. Конечно, теперь Mercedes-AMG One подлежит утилизации.

Причины ДТП пока не известны. Mercedes-Benz начнет расследование, чтобы установить их. Впрочем, стоит отметить, что конструкция суперкара довольно сложная и требует квалифицированного и недешевого обслуживания.

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Дело в том, что купе Mercedes-AMG One оснастили гибридной силовой установкой от болида "Формулы-1". 1,6-литровый V6 твин-турбо и четыре электромотора вместе развивают 1063 л. с. при 11 000 об/мин.

Mercedes-AMG One оснащен силовой установкой от болида "Формулы-1" Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG One способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 352 км/ч, а также может проехать 18 км на электротяге. К тому же, это самое быстрое авто на Нюрбургринге. Изготовлено всего 275 таких купе стоимостью $2,72 миллиона.

Между прочим, это уже не первый случай пожара в Mercedes-AMG One — в Германии ранее сгорел еще один такой суперкар.

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