В Украине разбили в ДТП дорогой кроссовер Lamborghini (видео)

Кроссовер Lamborghini Urus попал в ДТП в Украине. Недешевое авто получило серьезные повреждения.

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Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Авария произошла на трассе Киев-Чоп вблизи города Звягель. Из-за сильного дождя имело место аквапланирование и мощный Lamborghini Urus потерял управляемость. Свидетель ДТП утверждает, что скорость кроссовера была относительно небольшой — примерно 120 км/ч.

Автомобиль повело на мокрой дороге и он врезался в металлический отбойник. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако кроссовер Lamborghini Urus получил существенные повреждения. На видео видно, что пострадали передняя часть и правая сторона автомобиля. Lamborghini подлежит ремонту, однако он будет недешевым.

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Напомним, что цена Lamborghini Urus в Европе стартует примерно с 200 000 евро. Спортивный кроссовер оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, который в зависимости от версии развивает 650-666 л. с. Разгон до сотни занимает 3,4-3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Это далеко не первое ДТП в Украине с участием Lamborghini Urus. В прошлом году аналогичный кроссовер разбили в Одессе, а совсем недавно тюнингованный Lamborghini Urus попал в аварию в Киеве.

Также Фокус сообщал, что недавно в Украине появился обновленный кроссовер Lamborghini Urus.