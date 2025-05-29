В Україні розбили в ДТП дорогий кросовер Lamborghini (відео)

Кросовер Lamborghini Urus потрапив у ДТП в Україні. Недешеве авто отримало серйозні ушкодження.

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Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу міста Звягель. Через сильний дощ мало місце аквапланування і потужний Lamborghini Urus втратив керованість. Свідок ДТП стверджує, що швидкість кросовера була відносно невеликою – приблизно 120 км/год.

Автомобіль повело на мокрій дорозі і він врізався у металевий відбійник. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, проте кросовер Lamborghini Urus отримав суттєві ушкодження. На відео видно, що постраждали передня частина та правий бік автомобіля. Lamborghini підлягає ремонту, проте він буде недешевим.

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Нагадаємо, що ціна Lamborghini Urus в Європі стартує приблизно з 200 000 євро. Спортивний кросовер оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо, який залежно від версії розвиває 650-666 к. с. Розгін до сотні займає 3,4-3,6 с, а максимальна швидкість становить 305 км/год.

Це далеко не перша ДТП в Україні за участі Lamborghini Urus. Торік аналогічний кросовер розбили в Одесі, а зовсім недавно тюнінгований Lamborghini Urus потрапив у аварію в Києві.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно в Україні з'явився оновлений кросовер Lamborghini Urus.