Їх випустили лише 275: ущент згорів унікальний суперкар Mercedes за $2,7 мільйона (відео)

У Німеччині згорів новий Mercedes-AMG One. Ексклюзивний лімітований суперкар оснащений двигуном від боліда «Формули-1».

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Про це повідомляє сайт The Supercar Blog.

Інцидент мав місце на німецькому автобані. Суперкар Mercedes-AMG One загорівся під час руху. Водій встиг зупинити авто на узбіччі та покинути його.

Пожежники прибули доволі швидко і загасили авто, проте від нього залишився лише обгорілий каркас. Звісно, тепер Mercedes-AMG One підлягає утилізації.

Причини ДТП наразі не відомі. Mercedes-Benz почне розслідування, аби встановити їх. Утім варто відзначити, що конструкція суперкара доволі складна і потребує кваліфікованого і недешевого обслуговування.

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Річ у тім, що купе Mercedes-AMG One оснастили гібридною силовою установкою від боліда "Формули-1". 1,6-літровий V6 твін-турбо та чотири електромотори разом розвивають 1063 к. с. при 11 000 об/хв.

Mercedes-AMG One оснащений силовою установкою від боліда "Формули-1" Фото: Mercedes-Benz

Суперкар Mercedes-AMG One здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 352 км/год, а також може проїхати 18 км на електротязі. До того ж, це найшвидше авто на Нюрбургрингу. Виготовлено лише 275 таких купе вартістю $2,72 мільйона.

Між іншим, це вже не перший випадок пожежі в Mercedes-AMG One – у Німеччині раніше згорів ще один такий суперкар.

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