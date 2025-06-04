В Україні потрапив у ДТП люксовий електромобіль Rolls-Royce за $600 000 (відео)

У Черкасах потрапив у аварію електричний Rolls-Royce Spectre. Недешеве представницьке купе потребує ремонту.

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Про це повідомляє сайт Autogeek.

На відео з місця ДТП видно, що Rolls-Royce Spectre та Mitsubishi Lancer не поділили смугу руху. Два автомобілі притерлися і, скоріше за все, у них пошкоджені боковини.

В купе Rolls-Royce Spectre могли постраждати двері, поріг та крило. Ушкодження незначні, проте ремонт преміального авто може бути недешевим.

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Електромобіль Rolls-Royce Spectre виявився доволі популярним серед заможних українців, адже в нашій країні вже придбано понад десяток цих авто. Примітно, що купе Rolls-Royce Spectre на українських номерах бачили навіть у Монако.

Українці вже придбали понад десяток Rolls-Royce Spectre Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, що Spectre – перший електромобіль Rolls-Royce. Велике 5,5-метрове купе коштує приблизно 600 000 доларів та має шикарний салон.

Новий Rolls-Royce Spectre оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 585 сил та батареєю ємністю 107 кВт∙год. Електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 250 км/год, а його запас ходу становить 515 км.

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