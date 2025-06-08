В Україні постраждав у ДТП перший пікап Tesla Cybertruck (фото, відео)
Електромобіль Tesla Cybertruck вперше потрапив у ДТП в Україні. Сталевий пікап непогано витримав удар.
Фото та відео ДТП опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.
Аварія мала місце у Гатному, що на Київщині. На відео видно, що водій Tesla Cybertruck, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив фургон Ford Transit, який рухався головною дорогою.
Tesla зачепила Ford, він злетів із дороги та врізався в паркан. Водночас, судячи з фото, пікап Tesla Cybertruck майже не пошкоджений.
Як відомо, електромобіль Tesla Cybertruck має міцний сталевий кузов, який стійкий до ушкоджень. Очевидно завдяки цьому автомобіль не надто постраждав.Важливо
Конкретно цей пікап Tesla Cybertruck є прокатним. Авто у версії Dual Motor AWD оснащене двомоторною 600-сильною установкою і здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с. Крім того, встановлено пневмопвідвіску з регульованим кліренсом.
Із батареєю ємністю 123 кВт∙год електропікап здатен проїхати до 550 км без підзарядки. Ціна Tesla Cybertruck в Україні у цій модифікації наразі складає 110-120 тис. доларів.
Між іншим, нещодавно в Черкасах потрапив у ДТП перший електромобіль Rolls-Royce вартістю приблизно 600 000 доларів.
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