В Україні постраждав у ДТП перший пікап Tesla Cybertruck (фото, відео)

Електромобіль Tesla Cybertruck вперше потрапив у ДТП в Україні. Сталевий пікап непогано витримав удар.

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Фото та відео ДТП опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.

Аварія мала місце у Гатному, що на Київщині. На відео видно, що водій Tesla Cybertruck, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив фургон Ford Transit, який рухався головною дорогою.

Tesla зачепила Ford, він злетів із дороги та врізався в паркан. Водночас, судячи з фото, пікап Tesla Cybertruck майже не пошкоджений.

Сталевий електрокар не сильно постраждав у ДТП Фото: Київ оперативний

Як відомо, електромобіль Tesla Cybertruck має міцний сталевий кузов, який стійкий до ушкоджень. Очевидно завдяки цьому автомобіль не надто постраждав.

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Конкретно цей пікап Tesla Cybertruck є прокатним. Авто у версії Dual Motor AWD оснащене двомоторною 600-сильною установкою і здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с. Крім того, встановлено пневмопвідвіску з регульованим кліренсом.

Від удару фургон Ford Transit злетів із дороги і врізався в паркан Фото: Київ оперативний

Із батареєю ємністю 123 кВт∙год електропікап здатен проїхати до 550 км без підзарядки. Ціна Tesla Cybertruck в Україні у цій модифікації наразі складає 110-120 тис. доларів.

Між іншим, нещодавно в Черкасах потрапив у ДТП перший електромобіль Rolls-Royce вартістю приблизно 600 000 доларів.

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