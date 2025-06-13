Представлены новые Tesla Model S и Model X — как изменились электрокары (фото)

Электромобили Tesla Model S и Model X снова обновили. Авто изменились снаружи и внутри, а их запас хода вырос.

Related video

Электрокар Tesla Model S выпускается с 2013 года, а Model X — с 2015. Впрочем, вместо того, чтобы представить новое поколение, их снова модернизировали. Об авто рассказали на официальном сайте Tesla.

Tesla Model X Фото: Tesla

Новые Tesla Model S и Model X узнаются по иному переднему бамперу, измененным фарам и фонарям. Кроме того, электромобили получили новые колесные диски, а палитру их цветов расширили.

В салоне Tesla Model X и Model S улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроме того, установили улучшенную подсветку салона с большим количеством цветов.

Электрокарам обновили фонари Фото: Tesla

Силовые установки электрокаров остались без изменений. Новые Tesla Model S и Model X предлагаются в стандартной 670-сильной версии и заряженном 1020-сильном варианте Plaid. Доработанная подвеска призвана сделать езду более комфортной.

Важно

В Украине пострадал в ДТП первый пикап Tesla Cybertruck (фото, видео)

Электромобили Tesla сохранили батарею емкостью 100 кВт∙ч, однако благодаря улучшенной аэродинамике их запас хода несколько вырос: он составляет 592-660 км у Tesla Model S и 539-566 км — Model X.

В салоне улучшили подсветку Фото: Tesla

Примечательно, что электрокары стали дороже. Цена Tesla Model S составляет от 84 990 до 99 990 долларов, а Model X — от $89 990 и $104 990.

Кстати, недавно раскрыли новые подробности Nissan Leaf третьего поколения, который станет кроссовером.

Также Фокус писал о новом электромобиле Chery QQ за $8300.