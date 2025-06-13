Представлены новые Tesla Model S и Model X — как изменились электрокары (фото)
Электромобили Tesla Model S и Model X снова обновили. Авто изменились снаружи и внутри, а их запас хода вырос.
Электрокар Tesla Model S выпускается с 2013 года, а Model X — с 2015. Впрочем, вместо того, чтобы представить новое поколение, их снова модернизировали. Об авто рассказали на официальном сайте Tesla.
Новые Tesla Model S и Model X узнаются по иному переднему бамперу, измененным фарам и фонарям. Кроме того, электромобили получили новые колесные диски, а палитру их цветов расширили.
В салоне Tesla Model X и Model S улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроме того, установили улучшенную подсветку салона с большим количеством цветов.
Силовые установки электрокаров остались без изменений. Новые Tesla Model S и Model X предлагаются в стандартной 670-сильной версии и заряженном 1020-сильном варианте Plaid. Доработанная подвеска призвана сделать езду более комфортной.
Электромобили Tesla сохранили батарею емкостью 100 кВт∙ч, однако благодаря улучшенной аэродинамике их запас хода несколько вырос: он составляет 592-660 км у Tesla Model S и 539-566 км — Model X.
Примечательно, что электрокары стали дороже. Цена Tesla Model S составляет от 84 990 до 99 990 долларов, а Model X — от $89 990 и $104 990.
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