Представлено нові Tesla Model S та Model X — як змінилися електрокари (фото)

Електромобілі Tesla Model S і Model X знову обновили. Авто змінилися зовні та всередині, а їх запас ходу зріс.

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Електрокар Tesla Model S випускають із 2013 року, а Model X — із 2015. Утім, замість того, щоб представити нове покоління, їх знову модернізували. Про авто розповіли на офіційному сайті Tesla.

Tesla Model X Фото: Tesla

Нові Tesla Model S та Model X пізнаються за інакшим переднім бампером, зміненими фарами та ліхтарями. Крім того, електромобілі отримали нові колісні диски, а палітру їх кольорів розширили.

У салоні Tesla Model X та Model S покращили оздоблення і посилили шумоізоляцію. Крім того, встановили покращене підсвічування салону з більшою кількістю кольорів.

Електрокарам оновили ліхтарі Фото: Tesla

Силові установки електрокарів залишилися без змін. Нові Tesla Model S і Model X пропонують у стандартній 670-сильній версії та зарядженому 1020-сильному варіанті Plaid. Доопрацьована підвіска покликана зробити їзду комфортнішою.

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Електромобілі Tesla зберегли батарею ємністю 100 кВт∙год, проте завдяки покращеній аеродинаміці їх запас ходу дещо зріс: він становить 592-660 км в Tesla Model S та 539-566 км – Model X.

У салоні покращили підсвічування Фото: Tesla

Примітно, що електрокари стали дорожчими. Ціна Tesla Model S становить від 84 990 до 99 990 доларів, а Model X – від $89 990 та $104 990.

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