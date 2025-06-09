Стрімкий дизайн і більше потужності: з'явилися подробиці кросовера Nissan Leaf (відео)

Новий Nissan Leaf 2025 перетвориться на кросовер, а його запас ходу зросте. Електрокар стане тихішим та більш маневреним.

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Електромобіль Nissan Leaf другого покоління дебютує 18 червня і перетвориться на компактний кросовер сегменту C-SUV. У його основі лежить платформа CMF-EV від старшого Nissan Ariya.

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Новий Nissan Leaf 2025 не лише стрімкіший на вигляд, але й має продуману аеродинаміку. Коефіцієнт лобового опору становить лише 0,25. Панорамний дах авто матиме змінний ступінь тонування.

Зазначається, що кросовер Nissan Leaf стане потужнішим – у базовій версії отримає один мотор на 214 к. с. та 355 Н∙м, встановлений на передній вісі. Він буде компактнішим та працюватиме тихіше. Запас ходу Nissan Leaf 2025 виросте майже вдвічі та складе приблизно 500 км.

Багатоважільна підвіска зроблять Nissan Leaf комфортнішим Фото: Nissan

Крім того, новий Nissan Leaf отримав багатоважільну задню підвіску, що зробило авто комфортнішим та покращило його керованість. Попри більші розміри авто, діаметр розвороту зменшився і тепер становить 10,6 м.

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