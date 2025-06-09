Стремительный дизайн и больше мощности: появились подробности кроссовера Nissan Leaf (видео)

Новый Nissan Leaf 2025 превратится в кроссовер, а его запас хода возрастет. Электрокар станет более тихим и маневренным.

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Электромобиль Nissan Leaf второго поколения дебютирует 18 июня и превратится в компактный кроссовер сегмента C-SUV. В его основе лежит платформа CMF-EV от старшего Nissan Ariya.

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Новый Nissan Leaf 2025 не только стремительнее на вид, но и имеет продуманную аэродинамику. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,25. Панорамная крыша авто будет иметь переменную степень тонировки.

Отмечается, что кроссовер Nissan Leaf станет мощнее — в базовой версии получит один мотор на 214 л. с. и 355 Н∙м, установленный на передней оси. Он будет компактнее и будет работать тише. Запас хода Nissan Leaf 2025 вырастет почти вдвое и составит примерно 500 км.

Многорычажная подвеска сделают Nissan Leaf более комфортным Фото: Nissan

Кроме того, новый Nissan Leaf получил многорычажную заднюю подвеску, что сделало авто более комфортным и улучшило его управляемость. Несмотря на большие размеры авто, диаметр разворота уменьшился и теперь составляет 10,6 м.

Между прочим, недавно дебютировал компактный городской электромобиль Nissan.

Также Фокус рассказывал о новом спортивном электрокроссовере от Renault.