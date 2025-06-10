Ціна $8300 і запас ходу 400 км: дебютував новий електромобіль Chery QQ (фото)

У Китаї дебютував новий Chery QQ Domi. Ультрабюджетний міський електрокар має запас ходу до 400 км.

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Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Як відомо, тепер Chery QQ – не одна модель, а ціле сімейство компактних доступних електромобілів. Хетчбек Domi надходить у продаж за ціною від 59 900 до 69 900 юанів ($8300 – 9700).

Запас ходу хетчбека сягає 405 км Фото: Chery

Електромобіль Chery QQ Domi – компактна міська модель А-класу. У неї профільовані боковини, розширені колісні арки, розкосі діодні фари та ліхтарі. Дверні ручки бюджетного авто виконані висувними.

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Розміри Chery QQ Domi:

довжина – 3720 мм;

ширина – 1700 мм;

висота – 1608 мм;

колісна база – 2520 мм.

Дешева модель непогано оснащена Фото: Chery

У салоні Chery QQ Domi встановили невеликий цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін. Базова версія отримала безключовий доступ, кондиціонер та голосове управління, а в топовому варіанті є панорамний дах і камери кругового огляду.

Китайський електромобіль Chery QQ Domi оснащений мотором на 54 к. с. і здатен розвинути 100 км/год. На вибір пропонують LFP-батареї ємністю 28,5 та 39,3 кВт∙год: запас ходу становить 305 і 405 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає пів години.

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