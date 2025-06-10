Цена $8300 и запас хода 400 км: дебютировал новый электромобиль Chery QQ (фото)

В Китае дебютировал новый Chery QQ Domi Chery QQ Domi. Ультрабюджетный городской электрокар имеет запас хода до 400 км.

Related video

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Как известно, теперь Chery QQ — не одна модель, а целое семейство компактных доступных электромобилей. Хэтчбек Domi поступает в продажу по цене от 59 900 до 69 900 юаней ($8300 — 9700).

Запас хода хэтчбека достигает 405 км Фото: Chery

Электромобиль Chery QQ Domi — компактная городская модель А-класса. У нее профилированные боковины, расширенные колесные арки, раскосые диодные фары и фонари. Дверные ручки бюджетного авто выполнены выдвижными.

Важно

Более 300 сил и расход 1,7 л на 100 км: дебютировал новый семейный кроссовер из Италии (фото)

Размеры Chery QQ Domi:

длина — 3720 мм;

ширина — 1700 мм;

высота — 1608 мм;

колесная база — 2520 мм.

Дешевая модель неплохо оснащена Фото: Chery

В салоне Chery QQ Domi установили небольшой цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Базовая версия получила бесключевой доступ, кондиционер и голосовое управление, а в топовом варианте есть панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Китайский электромобиль Chery QQ Domi оснащен мотором на 54 л. с. и способен развить 100 км/ч. На выбор предлагаются LFP-батареи емкостью 28,5 и 39,3 кВт∙ч: запас хода составляет 305 и 405 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает полчаса.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится электрифицированный кроссовер Chery с запасом хода 1250 км.

Также мы писали о новом Nissan Leaf 2026, который стал кроссовером.