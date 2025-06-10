Цена $8300 и запас хода 400 км: дебютировал новый электромобиль Chery QQ (фото)
В Китае дебютировал новый Chery QQ Domi Chery QQ Domi. Ультрабюджетный городской электрокар имеет запас хода до 400 км.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как известно, теперь Chery QQ — не одна модель, а целое семейство компактных доступных электромобилей. Хэтчбек Domi поступает в продажу по цене от 59 900 до 69 900 юаней ($8300 — 9700).
Электромобиль Chery QQ Domi — компактная городская модель А-класса. У нее профилированные боковины, расширенные колесные арки, раскосые диодные фары и фонари. Дверные ручки бюджетного авто выполнены выдвижными.Важно
Размеры Chery QQ Domi:
- длина — 3720 мм;
- ширина — 1700 мм;
- высота — 1608 мм;
- колесная база — 2520 мм.
В салоне Chery QQ Domi установили небольшой цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Базовая версия получила бесключевой доступ, кондиционер и голосовое управление, а в топовом варианте есть панорамная крыша и камеры кругового обзора.
Китайский электромобиль Chery QQ Domi оснащен мотором на 54 л. с. и способен развить 100 км/ч. На выбор предлагаются LFP-батареи емкостью 28,5 и 39,3 кВт∙ч: запас хода составляет 305 и 405 км, соответственно. Быстрая зарядка на 80% занимает полчаса.
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