Запас хода — 1250 км: в Европе появится недорогой электрифицированный кроссовер Chery (фото)

На европейский рынок выйдет новый Omoda 7. Недорогой семейный кроссовер от Chery будет иметь электрифицированную версию.

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О новой модели рассказали на сайте Motor.es.

4,6-метровый кроссовер занимает нишу между Omoda 5 и Omoda 9. Китайская модель создана специально для экспорта в другие страны. В ЕС ее стоимость составит от 35,8 до 38,2 тыс. евро.

Гибридная версия модели способна проехать 95 км на электротяге Фото: Chery

Новый Omoda 7 отличается граненым дизайном с выраженным "носом" и высокой оконной линией. Безрамочная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Размеры Chery Omoda 7:

длина — 4621 мм;

ширина — 1872 мм;

высота — 1673 мм;

колесная база — 2700 мм.

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В салоне Chery Omoda 7 установлена цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. В отделке использован нубук. Передние кресла разделены высокой консолью.

В салоне установлены два дисплея Фото: Chery

Базовый кроссовер Omoda 7 получил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку на 147 л. с. Альтернатива — 260-сильный плагин-гибрид с этим же бензиновым двигателем и электромотором. Его батарея на 20 кВт∙ч позволяет преодолеть 95 км в электрическом режиме, а расход топлива составляет 5 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1250 км.

Кстати, недавно рассекретили новый электромобиль Chery QQ за $10 000.

Также Фокус писал о семейном кроссовере Chery с запасом хода 1300 км.