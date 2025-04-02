Запас хода — 1250 км: в Европе появится недорогой электрифицированный кроссовер Chery (фото)
На европейский рынок выйдет новый Omoda 7. Недорогой семейный кроссовер от Chery будет иметь электрифицированную версию.
О новой модели рассказали на сайте Motor.es.
4,6-метровый кроссовер занимает нишу между Omoda 5 и Omoda 9. Китайская модель создана специально для экспорта в другие страны. В ЕС ее стоимость составит от 35,8 до 38,2 тыс. евро.
Новый Omoda 7 отличается граненым дизайном с выраженным "носом" и высокой оконной линией. Безрамочная решетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами. Стандартными являются 20-дюймовые диски.
Размеры Chery Omoda 7:
- длина — 4621 мм;
- ширина — 1872 мм;
- высота — 1673 мм;
- колесная база — 2700 мм.
В салоне Chery Omoda 7 установлена цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый тачскрин. В отделке использован нубук. Передние кресла разделены высокой консолью.
Базовый кроссовер Omoda 7 получил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку на 147 л. с. Альтернатива — 260-сильный плагин-гибрид с этим же бензиновым двигателем и электромотором. Его батарея на 20 кВт∙ч позволяет преодолеть 95 км в электрическом режиме, а расход топлива составляет 5 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1250 км.
Кстати, недавно рассекретили новый электромобиль Chery QQ за $10 000.
Также Фокус писал о семейном кроссовере Chery с запасом хода 1300 км.