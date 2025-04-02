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Запас ходу – 1250 км: в Європі з'явиться недорогий електрифікований кросовер Chery (фото)

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Фото: Chery | Omoda 7 — 4,6-метровий сімейний кросовер

На європейський ринок вийде новий Omoda 7. Недорогий сімейний кросовер від Chery матиме електрифіковану версію.

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Про нову модель розповіли на сайті Motor.es.

4,6-метровий кросовер займає нішу між Omoda 5 та Omoda 9. Китайська модель створена спеціально для експорту в інші країни. В ЄС її вартість складе від 35,8 до 38,2 тис. євро.

Chery Omoda 7, Chery Omoda, новий Omoda 7, кросовер Omoda 7 Fullscreen
Гібридна версія моделі здатна проїхати 95 км на електротязі
Фото: Chery

Новий Omoda 7 вирізняється гранчастим дизайном із вираженим "носом" та високою віконною лінією. Безрамкова решітка радіатор поєднується з продовгуватими фарами. Стандартними є 20-дюймові диски.

Розміри Chery Omoda 7:

  • довжина – 4621 мм;
  • ширина – 1872 мм;
  • висота – 1673 мм;
  • колісна база – 2700 мм.
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У салоні Chery Omoda 7 встановлено цифрову панель приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. В оздобленні використано нубук. Передні крісла розділені високою консоллю.

Салон Omoda 7, Chery Omoda 7, Chery Omoda, новий Omoda 7, кросовер Omoda 7 Fullscreen
У салоні встановлено два дисплеї
Фото: Chery

Базовий кросовер Omoda 7 отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 147 к. с. Альтернатива – 260-сильний плагін-гібрид із цим же бензиновим двигуном та електромотором. Його батарея на 20 кВт∙год дозволяє подолати 95 км в електричному режимі, а витрата пального становить 5 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1250 км.

До речі, нещодавно розсекретили новий електромобіль Chery QQ за $10 000.

Також Фокус писав про сімейний кросовер Chery із запасом ходу 1300 км.