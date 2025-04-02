Запас ходу – 1250 км: в Європі з'явиться недорогий електрифікований кросовер Chery (фото)
На європейський ринок вийде новий Omoda 7. Недорогий сімейний кросовер від Chery матиме електрифіковану версію.
Про нову модель розповіли на сайті Motor.es.
4,6-метровий кросовер займає нішу між Omoda 5 та Omoda 9. Китайська модель створена спеціально для експорту в інші країни. В ЄС її вартість складе від 35,8 до 38,2 тис. євро.
Новий Omoda 7 вирізняється гранчастим дизайном із вираженим "носом" та високою віконною лінією. Безрамкова решітка радіатор поєднується з продовгуватими фарами. Стандартними є 20-дюймові диски.
Розміри Chery Omoda 7:
- довжина – 4621 мм;
- ширина – 1872 мм;
- висота – 1673 мм;
- колісна база – 2700 мм.
У салоні Chery Omoda 7 встановлено цифрову панель приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. В оздобленні використано нубук. Передні крісла розділені високою консоллю.
Базовий кросовер Omoda 7 отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 147 к. с. Альтернатива – 260-сильний плагін-гібрид із цим же бензиновим двигуном та електромотором. Його батарея на 20 кВт∙год дозволяє подолати 95 км в електричному режимі, а витрата пального становить 5 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1250 км.
До речі, нещодавно розсекретили новий електромобіль Chery QQ за $10 000.
Також Фокус писав про сімейний кросовер Chery із запасом ходу 1300 км.