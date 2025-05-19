Более 300 сил и расход 1,7 л на 100 км: дебютировал новый семейный кроссовер из Италии (фото)

На автошоу в Барселоне презентовали семейный кроссовер Sportequipe 8. Модель итальянского производства богато оснащена и получила мощную гибридную установку.

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Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Sportequipe 8 будут производить в Италии, однако он не является абсолютно новой моделью. Бренд Sportequipe основала компания DR Automobiles для выпуска европейских версий китайских авто.

Кроссовер оснастили 317-сильной плагин-гибридной установкой Фото: DR

В основе Sportequipe 8 лежит кроссовер Chery Tiggo 8 Pro в семиместном плагин-гибридном исполнении. Европейская модель значительно дороже китайского собрата (49 500 евро), однако дешевле плагин-гибридов Skoda Kodiaq или Peugeot 5008.

Внешне 4,7-метровый кроссовер Sportequipe 8 отличается от Chery Tiggo 8 Pro лишь иной решеткой радиатора. В салоне на передней панели установили два 13-дюймовых экрана, еще один тачскрин заменяет блок климата.

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Семиместный кроссовер Sportequipe 8 богато оснащен — 20-дюймовые диски, панорамная крыша, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев сидений, обогрев руля, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности.

Модель достаточно богато оснащена Фото: DR

Гибридная установка Sportequipe 8 состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и пары электромоторов. Вместе они развивают 317 л.с. и 545 Н∙м.

Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 201 км/ч. С батареей на 19,3 кВт∙ч он может проехать 99 км на электротяге, а в комбинированном режиме расходует всего 1,7 л на 100 км.

Ранее стало известно, что Chery выведет на европейский рынок недорогой электрифицированный кроссовер с запасом хода 1250 км.

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