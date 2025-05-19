Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 рассекречен до премьеры (фото)

Новая Toyota RAV4 перестала быть секретом. Кроссовер шестого поколения показали на официальных фотографиях за два дня до презентации.

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Фото Toyota RAV4 2026 опубликовали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер несколько подрастет в размерах Фото: Toyota

Это уже не первая порция тизеров, однако на этот раз дизайн Toyota RAV4 можно хорошо разглядеть. Кроссовер сохраняет рубленый стиль предшественника, однако получил более широкую решетку радиатора с сотовым узором, высоко посаженные С-образные фары и фонари с оригинальным узором.

Салон Toyota RAV4 стал более современным Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 2026 ранее уже полностью рассекретили. Внутри также преобладают рубленые поверхности. Кроссовер получит увеличенный цифровой щиток приборов, большой центральный тачскрин и компактный джойстик КПП.

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Новая Toyota RAV4 сохранит платформу TNGA-K, однако несколько подрастет в размерах. Для разных рынков предложат 2,5-литровые бензиновые и гибридные модификации.

Кроссовер получит широкую решетку радиатора Фото: Toyota Фонари украшены интересным узором Фото: Toyota

Известно, что новый гибрид Toyota RAV4 станет мощнее — получит установку от Camry. Для плагин-гибрида готовят увеличенную батарею, поэтому его запас хода в электрическом режиме возрастет до примерно 130 км.

Между прочим, недавно рассекретили и новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ размером с RAV4.

Также Фокус рассказывал о самом большом и мощном электрокроссовере Toyota.