Новий кросовер Toyota RAV4 2026 розсекречено до прем'єри (фото)

Нова Toyota RAV4 перестала бути секретом. Кросовер шостого покоління показали на офіційних світлинах за два дні до презентації.

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Фото Toyota RAV4 2026 опублікували на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер дещо підросте в розмірах Фото: Toyota

Це вже не перша порція тизерів, проте цього разу дизайн Toyota RAV4 можна добре розгледіти. Кросовер зберігає рубаний стиль попередника, проте отримав ширшу решітку радіатора зі стільниковим візерунком, високо посаджені С-подібні фари та ліхтарі з оригінальним візерунком.

Салон Toyota RAV4 став сучаснішим Фото: Toyota

Салон Toyota RAV4 2026 раніше вже повністю розсекретили. Усередині також переважають рубані поверхні. Кросовер отримає збільшений цифровий щиток приладів, великий центральний тачскрін та компактний джойстик КПП.

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Нова Toyota RAV4 збереже платформу TNGA-K, проте дещо підросте в розмірах. Для різних ринків запропонують 2,5-літрові бензинові та гібридні модифікації.

Кросовер отримає широку решітку радіатора Фото: Toyota Ліхтарі прикрашено цікавим візерунком Фото: Toyota

Відомо, що новий гібрид Toyota RAV4 стане потужнішим – отримає установку від Camry. Для плагін-гібрида готують збільшену батарею, тому його запас ходу в електричному режимі зросте до приблизно 130 км.

Між іншим, нещодавно розсекретили і новий рамний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ розміром із RAV4.

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