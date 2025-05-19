Понад 300 сил і витрата 1,7 л на 100 км: дебютував новий сімейний кросовер з Італії (фото)

На автошоу в Барселоні презентували сімейний кросовер Sportequipe 8. Модель італійського виробництва багато оснащена та отримала потужну гібридну установку.

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Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Sportequipe 8 вироблятимуть в Італії, проте він не є абсолютно новою моделлю. Бренд Sportequipe заснувала компанія DR Automobiles для випуску європейських версій китайських авто.

Кросовер оснастили 317-сильною плагін-гібридною установкою Фото: DR

В основі Sportequipe 8 лежить кросовер Chery Tiggo 8 Pro в семимісному плагін-гібридному виконанні. Європейська модель значно дорожче за китайського побратима (49 500 євро), проте дешевша за плагін-гібриди Skoda Kodiaq чи Peugeot 5008.

Зовні 4,7-метровий кросовер Sportequipe 8 відрізняється від Chery Tiggo 8 Pro лише інакшою решіткою радіатора. У салоні на передній панелі встановили два 13-дюймові екрани, ще один тачскрін заміняє блок клімату.

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Семимісний кросовер Sportequipe 8 багато оснащений – 20-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електропривід та підігрів сидінь, обігрів керма, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки.

Модель досить багато оснащена Фото: DR

Гібридна установка Sportequipe 8 складається із 1,5-літрової бензинової турбочетвірки та пари електромоторів. Разом вони розвивають 317 к. с. та 545 Н∙м.

Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 201 км/год. Із батареєю на 19,3 кВт∙год він може проїхати 99 км на електротязі, а в комбінованому режимі витрачає всього 1,7 л на 100 км.

Раніше стало відомо, що Chery виведе на європейський ринок недорогий електрифікований кросовер із запасом ходу 1250 км.

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