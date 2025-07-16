Для великої сім'ї: розсекречено новий потужний електрокросовер Tesla (фото)

Електромобіль Tesla Model Y несподівано отримав подовжену версію L із трьома рядами крісел. Кросовер надійде в продаж до кінця року.

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Електрокросовер Tesla Model Y L розсекретило міністерство промисловості Китаю, адже саме в цій країні вироблятимуть сімейний варіант моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова Tesla Model Y L зовні мало чим відрізняється від стандартного варіанта кросовера, який цьогоріч пройшов ґрунтовне оновлення. Його видають хіба більші задні двері. Кросовер Tesla Model Y L подовжили приблизно на 20 см і зробили дещо вищим.

Електрокар отримав 456-сильну установку Фото: CarNewsChina

Розміри Tesla Model Y L:

довжина – 4976 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1668 мм;

колісна база – 3040 мм.

Салон подовженої Tesla Model Y поки не показали на фото, проте відомо, що на трьох рядах встановлять шість окремих крісел.

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Електромобіль Tesla Model Y L запропонують у найпотужнішому двомоторному виконанні на 456 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год. Кросовер оснащений батареєю ємністю 78 кВт∙год, а от його запас ходу наразі не розкривають.

Нова Tesla Model Y L покликана покращити позиції компанії, передусім, на китайському ринку після падіння продаж на початку 2025 року. Подібні подовжені версії авто популярні саме в КНР.

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