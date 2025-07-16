Для великої сім'ї: розсекречено новий потужний електрокросовер Tesla (фото)
Електромобіль Tesla Model Y несподівано отримав подовжену версію L із трьома рядами крісел. Кросовер надійде в продаж до кінця року.
Електрокросовер Tesla Model Y L розсекретило міністерство промисловості Китаю, адже саме в цій країні вироблятимуть сімейний варіант моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова Tesla Model Y L зовні мало чим відрізняється від стандартного варіанта кросовера, який цьогоріч пройшов ґрунтовне оновлення. Його видають хіба більші задні двері. Кросовер Tesla Model Y L подовжили приблизно на 20 см і зробили дещо вищим.
Розміри Tesla Model Y L:
- довжина – 4976 мм;
- ширина – 1920 мм;
- висота – 1668 мм;
- колісна база – 3040 мм.
Салон подовженої Tesla Model Y поки не показали на фото, проте відомо, що на трьох рядах встановлять шість окремих крісел.
Електромобіль Tesla Model Y L запропонують у найпотужнішому двомоторному виконанні на 456 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год. Кросовер оснащений батареєю ємністю 78 кВт∙год, а от його запас ходу наразі не розкривають.
Нова Tesla Model Y L покликана покращити позиції компанії, передусім, на китайському ринку після падіння продаж на початку 2025 року. Подібні подовжені версії авто популярні саме в КНР.
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