Ціна $21 000 і запас ходу майже 500 км: Kia показала доступний сімейний електрокар (відео)

У лінійці Kia Carens 2025 з’явилася електрична модифікація. Позашляховий мінівен надходить у продаж за ціною від 21 000 до 28 600 доларів.

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Новий Kia Carens Clavis EV (саме так назвали електрокар) презентували в Індії, де випускатимуть мінівен. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Електромобіль Kia Carens Clavis EV запропонували у двох модифікаціях:

Base – 135 к. с. і 225 Н∙м, батарея на 42 кВт∙год, 9,5 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 404 км;

Long Range – 171 к. с. і 255 Н∙м, батарея на 51,4 кВт∙год, 8,4 с до 100 км/год, максималка 166 км/год, запас ходу 490 км.

Запас ходу електрокара сягає 490 км Фото: Kia

Швидка зарядка електрокара на 80% займає 39 хвилин, а звичайна – 6-7 годин. Також є функція двонаправленої зарядки – від авто можна живити електроприлади.

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Зовні електромобіль Kia Carens Clavis мало відрізняється від бензинової чи дизельної версій – йому лише дещо змінили передню частину.

Дешевий електромобіль багато оснащений Фото: Kia

У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймових екрани. Сімейний мінівен Kia Carens пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а об’єм його багажника становить 216 л із трьома рядами крісел, 645 л – із двома та 1164 л – із одним.

Комплектація Kia Carens Clavis EV розширена. Топова версія моделі отримала панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, вентиляцію сидінь, камери кругового огляду, акустику Bose.

Модель пропонують у варіантах на 6 та 7 місць Фото: Kia

Також передбачено адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

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