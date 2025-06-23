Бензин, гібрид або електро: General Motors показали велике сімейне авто за $10 000 (фото)

Опубліковано офіційні фото Wuling Xingguang 730. Бюджетний мінівен запропонують у бензиновій та електрифікованих модифікаціях.

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Новий Wuling Xingguang 730 надійде в продаж до кінця року та замінить модель Jiachen, яка коштує від $10 000. Перші його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

Як і всі моделі Wuling, мінівен Xingguang 730 розробляють за участі спеціалістів General Motors Американський концерн (разом із китайським SAIC) є співвласником бренду.

Модель запропонують у бензиновій, плагін-гібридній та електричній версіях Фото: General Motors

Мінівен Wuling Xingguang 730 вирізняється гранчастим дизайном із вигнутою віконною лінією та продовгуватими діодними фарами. Електрична версія моделі відрізняється від бензинового та гібридного варіантів відсутністю решітки радіатора. Задні двері стали зсувними. Авто дещо більше за свого попередника.

Розміри Wuling Xingguang 730:

довжина – 4910 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1770 мм;

колісна база – 2910 мм;

маса – 1610-1818 кг.

Електрична модифікація відрізняється дизайном передньої частини Фото: CarNewsChina

Салон Wuling Xingguang 730 не показали, проте відомо, що мінівен залишиться семимісним. Зате частково розкрили характеристики авто.

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Бензиновий Wuling Xingguang 730 отримає 1,5-літровий турбомотор на 174 к. с. максимальна швидкість становить 180 км/год.

У розробці моделі беруть участь спеціалісти General Motors Фото: General Motors

Плагін-гібрид оснастять 1,5-літровою 105-сильною четвіркою та електромотором і він здатен розвивати 170 км/год. Електромобіль Wuling Xingguang 730 буде 136-сильним та зможе розганятися до 160 км/год.

Між іншим, нещодавно Wuling розсекретив електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км.

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