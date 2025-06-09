До сотні — за 3,5 с: потужний електрокросовер Cadillac кидає виклик Tesla Model Y (відео)

Електромобіль Cadillac Optiq отримав спортивну V-версію потужністю понад 500 сил. Кросовер стане конкурентом Tesla Model Y Performance.

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Новий Cadillac Optiq у зарядженій версії отримав двомоторну установку на 526 к. с. та 880 Н∙м. Електрокросовер масою 2470 кг розганяється до сотні за 3,5 с.

Повний привід доповнили функцією векторизації тяги. Крім того, встановили адаптивні амортизатори та гальма Brembo діаметром 390 мм спереду.

Акумуляторна батарея Cadillac Optiq-V ємністю 85 кВт∙год забезпечує запас ходу 443 км. Швидка зарядка додає 113 км за 10 хвилин.

Розгін до 100 км/год займає 3,5 с Фото: General Motors

Відрізнити спортивний варіант від стандартного Cadillac Optiq 2025 можна за виразнішою передньою частиною, обвісом, дифузором та 21-дюймовими дисками.

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Салон оздобили шкірою та карбоном, а також встановили спортивне кермо. У 33-дюймовому дисплеї змінили графіку.

В оздобленні використано шкіру та карбон Фото: General Motors

Ціна Cadillac Optiq-V становить 68 795 доларів, а комплектація включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло, двозонний клімат-контроль, електропакет, акустику AKG із 19 динаміками, систему напівавтономного руху Super Cruise, підігрів та вентиляцію сидінь.

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