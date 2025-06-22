General Motors показали електрокросовер за $ 11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото)

Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo S. Недорогий електрокросовер надійде в продаж до кінця року.

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Електричний кросовер стане старшим братом моделі Wuling Bingo Plus. Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Новий Wuling Bingo S розробляється за участі спеціалістів general Motors, як і інші моделі китайської марки. Річ у тім, що американський концерн є її співвласником (разом із SAIC).

Стартова ціна Wuling Bingo S складе $11 000 Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo S зовні схожий на молодшу модель. У нього обтічний дизайн із вигнутим дахом, вираженим "носом" та крупними краплевидними фарами. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

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Розміри Wuling Bingo S 2025:

довжина – 4265 мм;

ширина – 1785 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 2610 мм.;

маса – 1325 кг.

Запас ходу Wuling Bingo S перевищить 500 км Фото: General Motors

Салон електрокара не показали, проте частково розкрили його характеристики. Кросовер Wuling Bingo S отримає 102-сильний електромотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 150 км/год. Запас ходу тримають у секреті, але він точно перевищить 500 км, як і в Bingo Plus. Ціна Wuling Bingo S складе від 80 000 до 100 000 юанів ($11 000 – 13 900).

Між іншим, нещодавно General Motors показали потужного преміального конкурента Tesla Model Y, який стартує до 100 км/год за 3,5 с.

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