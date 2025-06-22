Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

General Motors показали електрокросовер за $ 11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото)

Wuling Bingo S, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling, кросовер Wuling
Фото: General Motors | Wuling Bingo S — доступний електрокросовер від General Motors

Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo S. Недорогий електрокросовер надійде в продаж до кінця року.

Related video

Електричний кросовер стане старшим братом моделі Wuling Bingo Plus. Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Новий Wuling Bingo S розробляється за участі спеціалістів general Motors, як і інші моделі китайської марки. Річ у тім, що американський концерн є її співвласником (разом із SAIC).

електромобіль Wuling Bingo S, електромобіль Wuling, кросовер Wuling Fullscreen
Стартова ціна Wuling Bingo S складе $11 000
Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo S зовні схожий на молодшу модель. У нього обтічний дизайн із вигнутим дахом, вираженим "носом" та крупними краплевидними фарами. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Важливо
Ціна $150 000 і запас ходу 725 км: в Україну привезли електрокар Cadillac Escalade (фото)
Ціна $150 000 і запас ходу 725 км: в Україну привезли електрокар Cadillac Escalade (фото)

Розміри Wuling Bingo S 2025:

  • довжина – 4265 мм;
  • ширина – 1785 мм;
  • висота – 1600 мм;
  • колісна база – 2610 мм.;
  • маса – 1325 кг.
новий Wuling Bingo S, електромобіль Wuling, кросовер Wuling Fullscreen
Запас ходу Wuling Bingo S перевищить 500 км
Фото: General Motors

Салон електрокара не показали, проте частково розкрили його характеристики. Кросовер Wuling Bingo S отримає 102-сильний електромотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 150 км/год. Запас ходу тримають у секреті, але він точно перевищить 500 км, як і в Bingo Plus. Ціна Wuling Bingo S складе від 80 000 до 100 000 юанів ($11 000 – 13 900).

Між іншим, нещодавно General Motors показали потужного преміального конкурента Tesla Model Y, який стартує до 100 км/год за 3,5 с.

Також Фокус розповідав про новий 1250-сильний Chevrolet Corvette.