Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото)

Wuling Bingo S, Wuling Bingo, новый Wuling Bingo, электромобиль Wuling, электромобиль Wuling, кроссовер Wuling
Фото: General Motors | Wuling Bingo S — доступный электрокроссовер от General Motors

Опубликованы официальные фото Wuling Bingo S. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу до конца года.

Related video

Электрический кроссовер станет старшим братом модели Wuling Bingo Plus. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Новый Wuling Bingo S разрабатывается при участии специалистов general Motors, как и другие модели китайской марки. Дело в том, что американский концерн является ее совладельцем (вместе с SAIC).

электромобиль Wuling Bingo S, электромобиль Wuling, кроссовер Wuling, кроссовер Wuling Fullscreen
Стартовая цена Wuling Bingo S составит $11 000
Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Bingo S внешне похож на младшую модель. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, выраженным "носом" и крупными каплевидными фарами. Фонари соединены диодной полосой.

Важно
Цена $150 000 и запас хода 725 км: в Украину привезли электрокар Cadillac Escalade (фото)
Цена $150 000 и запас хода 725 км: в Украину привезли электрокар Cadillac Escalade (фото)

Размеры Wuling Bingo S 2025:

  • длина — 4265 мм;
  • ширина — 1785 мм;
  • высота — 1600 мм;
  • колесная база — 2610 мм;
  • масса — 1325 кг.
новый Wuling Bingo S, электромобиль Wuling, кроссовер Wuling Fullscreen
Запас хода Wuling Bingo S превысит 500 км
Фото: General Motors

Салон электрокара не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Кроссовер Wuling Bingo S получит 102-сильный электромотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода держат в секрете, но он точно превысит 500 км, как и у Bingo Plus. Цена Wuling Bingo S составит от 80 000 до 100 000 юаней ($11 000 — 13 900).

Между прочим, недавно General Motors показали мощного премиального конкурента Tesla Model Y, который стартует до 100 км/ч за 3,5 с.

Также Фокус рассказывал о новом 1250-сильном Chevrolet Corvette.