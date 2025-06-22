General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото)
Опубликованы официальные фото Wuling Bingo S. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу до конца года.
Электрический кроссовер станет старшим братом модели Wuling Bingo Plus. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.
Новый Wuling Bingo S разрабатывается при участии специалистов general Motors, как и другие модели китайской марки. Дело в том, что американский концерн является ее совладельцем (вместе с SAIC).
Электромобиль Wuling Bingo S внешне похож на младшую модель. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, выраженным "носом" и крупными каплевидными фарами. Фонари соединены диодной полосой.Важно
Размеры Wuling Bingo S 2025:
- длина — 4265 мм;
- ширина — 1785 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2610 мм;
- масса — 1325 кг.
Салон электрокара не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Кроссовер Wuling Bingo S получит 102-сильный электромотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода держат в секрете, но он точно превысит 500 км, как и у Bingo Plus. Цена Wuling Bingo S составит от 80 000 до 100 000 юаней ($11 000 — 13 900).
Между прочим, недавно General Motors показали мощного премиального конкурента Tesla Model Y, который стартует до 100 км/ч за 3,5 с.
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