General Motors показали электрокроссовер за $11 000 с запасом хода более 500 км (фото)

Опубликованы официальные фото Wuling Bingo S. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу до конца года.

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Электрический кроссовер станет старшим братом модели Wuling Bingo Plus. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Новый Wuling Bingo S разрабатывается при участии специалистов general Motors, как и другие модели китайской марки. Дело в том, что американский концерн является ее совладельцем (вместе с SAIC).

Стартовая цена Wuling Bingo S составит $11 000 Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Bingo S внешне похож на младшую модель. У него обтекаемый дизайн с изогнутой крышей, выраженным "носом" и крупными каплевидными фарами. Фонари соединены диодной полосой.

Важно

Цена $150 000 и запас хода 725 км: в Украину привезли электрокар Cadillac Escalade (фото)

Размеры Wuling Bingo S 2025:

длина — 4265 мм;

ширина — 1785 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2610 мм;

масса — 1325 кг.

Запас хода Wuling Bingo S превысит 500 км Фото: General Motors

Салон электрокара не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Кроссовер Wuling Bingo S получит 102-сильный электромотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 150 км/ч. Запас хода держат в секрете, но он точно превысит 500 км, как и у Bingo Plus. Цена Wuling Bingo S составит от 80 000 до 100 000 юаней ($11 000 — 13 900).

Между прочим, недавно General Motors показали мощного премиального конкурента Tesla Model Y, который стартует до 100 км/ч за 3,5 с.

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