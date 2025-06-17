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Авто

Убийца суперкаров: дебютировал самый быстрый Chevrolet Corvette на 1250 сил (фото)

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Фото: General Motors | Chevrolet Corvette ZR1X — самый мощный и быстрый вариант модели

Линейку Chevrolet Corvette пополнил топовый заряженный вариант ZR1X. Это самая мощная и быстрая версия модели за всю ее историю.

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Новый Chevrolet Corvette ZR1X будет самой дорогой модификацией авто (более $200 000), однако значительно дешевле и быстрее, чем некоторые именитые суперкары. Его подробности раскрыли на официальном сайте General Motors.

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Можно выбрать купе или кабриолет
Фото: General Motors

В основе новинки лежит Chevrolet Corvette C8 ZR1, который трудно назвать медленным. Его 5,5-литровый V8 твин-турбо на 1064 л.с. дополнили гибридной установкой от Corvette E-Ray — 186сильным электромотором на передней оси и небольшой батареей емкостью 1,9 кВт∙ч.

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Chevrolet Corvette ZR1X оснастили 1250-сильной гибридной установкой
Фото: General Motors

Результат — 1250 л. с. и полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, а заезд на ¼ мили (402 м) осуществляется за 9 с со скоростью на финише 240 км/ч. Максимальная скорость превышает 370 км/ч.

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Салон отделан кожей и карбоном
Фото: General Motors

Chevrolet Corvette ZR1X получил новые режимы езды и адаптивные амортизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза Brembo диаметром 419 мм, которые работают в тандеме с системой рекуперации.

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Внешне суперкар фактически идентичен Chevrolet Corvette ZR1, то есть получил увеличенные воздухозаборники и карбоновый обвес. За доплату доступен пакет ZTK с более жесткой подвеской и большим антикрылом, которое обеспечивает 543 кг прижимной силы.

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Сиденья можно выбрать в разных цветах
Фото: General Motors

Новый Chevrolet Corvette ZR1X дебютировал в версиях купе и кабриолет. Его салон отделан кожей, алькантарой и карбоном, а спортивные кресла водителя и пассажира можно заказать в разных цветах.

Между прочим, недавно в Киеве заметили 820-сильный заряженный Chevrolet Corvette.

Также Фокус писал о 71-летнем Chevrolet Corvette в новом состоянии.