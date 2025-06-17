Легендарная капсула времени: обнаружен 71-летний Chevrolet Corvette в новом состоянии (фото)

В США на аукционе будут продавать идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 1954 года. За авто планируют получить более 150 000 долларов.

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Этот Chevrolet Corvette первого поколения никогда не реставрировали, однако автомобиль в отличном состоянии. О капсуле времени рассказали на сайте аукциона Mecum.

В 1954 году изготовили всего 3640 Chevrolet Corvette Фото: Mecum

За 71 год Chevrolet Corvette C1 проехал всего 26,4 тыс. км. У него родные краска, отделка салона и складная мягкая крыша. Даже клапанная крышка двигателя остается хромированной.

Салон спорткара в отличном состоянии Фото: Mecum

О спорткаре заботились и регулярно обслуживали — об этом свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО. Также сохранились оригинальные инструменты, запасное колесо и домкрат.

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Ранние Chevrolet Corvette C1 — настоящие раритеты, ведь спорткары выпускались очень малыми сериями. В частности, в 1954 году изготовили всего 3640 автомобилей.

Спорткар оснащен 152-сильной шестеркой Фото: Mecum

Chevrolet Corvette 1954 года еще не комплектовался большим V8. Спорткар оснащен 3,9-литровой рядной шестеркой мощностью 152 л. с. и 2-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 11 с и развить 170 км/ч. Комплектация авто включает радио и обогреватель.

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