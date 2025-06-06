Дорогая капсула времени из 90-х: обнаружен культовый суперкар-рекордсмен в новом состоянии (фото)

В Великобритании обнаружили хорошо сохранившийся суперкар Jaguar XJ220 1992 года. Самое быстрое авто в свое время проехало всего 4300 км.

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Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams, который будет продавать это купе.

Суперкар в 1992 году установил мировой рекорд скорости — 349,4 км/ч Фото: bonhams.com

Капсула времени Jaguar XJ220 проехала всего 4300 км. Культовый британский суперкар имел всего двух владельцев и хорошо сохранился. Авто оценили в 300-350 тыс. фунтов стерлингов ($410 000 — 470 000).

Высокая цена Jaguar XJ220 обусловлена еще и тем, что это редкая модель. Всего было выпущено 281 такое купе. В свое время суперкар был провальным на рынке, однако теперь очень ценится коллекционерами. Конкретно этот автомобиль очень мало эксплуатировался, а потому отлично сохранился.

Авто проехало всего 4300 км Фото: bonhams.com

Суперкар Jaguar XJ220 отличается обтекаемым вытянутым дизайном с выдвижными фарами. Салон суперкара отделан дорогой кожей.

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Jaguar XJ220 был одним из самых быстрых авто 90-х. В 1992 году суперкар даже установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей — разогнался до 349,4 км/ч.

Авто оснащено 550-сильным V6 твин-турбо V6 Фото: bonhams.com

Купе Jaguar XJ220 оснащено 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.

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