Дорогая капсула времени из 90-х: обнаружен культовый суперкар-рекордсмен в новом состоянии (фото)
В Великобритании обнаружили хорошо сохранившийся суперкар Jaguar XJ220 1992 года. Самое быстрое авто в свое время проехало всего 4300 км.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bonhams, который будет продавать это купе.
Капсула времени Jaguar XJ220 проехала всего 4300 км. Культовый британский суперкар имел всего двух владельцев и хорошо сохранился. Авто оценили в 300-350 тыс. фунтов стерлингов ($410 000 — 470 000).
Высокая цена Jaguar XJ220 обусловлена еще и тем, что это редкая модель. Всего было выпущено 281 такое купе. В свое время суперкар был провальным на рынке, однако теперь очень ценится коллекционерами. Конкретно этот автомобиль очень мало эксплуатировался, а потому отлично сохранился.
Суперкар Jaguar XJ220 отличается обтекаемым вытянутым дизайном с выдвижными фарами. Салон суперкара отделан дорогой кожей.
Jaguar XJ220 был одним из самых быстрых авто 90-х. В 1992 году суперкар даже установил мировой рекорд скорости среди серийных моделей — разогнался до 349,4 км/ч.
Купе Jaguar XJ220 оснащено 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 550 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.
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