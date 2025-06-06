Дорога капсула часу з 90-х: виявлено культовий суперкар-рекордсмен у новому стані (фото)

У Великій Британії виявили добре збережений суперкар Jaguar XJ220 1992 року. Найшвидше авто свого часу проїхало всього 4300 км.

Related video

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Bonhams, який продаватиме це купе.

Суперкар в 1992 році встановив світовий рекорд швидкості — 349,4 км/год Фото: bonhams.com

Капсула часу Jaguar XJ220 проїхала усього 4300 км. Культовий британський суперкар мав лише двох власників та добре зберігся. Авто оцінили в 300-350 тис. фунтів стерлінгів ($410 000 – 470 000).

Висока ціна Jaguar XJ220 обумовлена ще й тим, що це рідкісна модель. Усього випустили 281 таке купе. Свого часу суперкар був провальним на ринку, проте тепер дуже цінується колекціонерами. Конкретно цей автомобіль дуже мало експлуатувався, а тому чудово зберігся.

Авто проїхало лише 4300 км Фото: bonhams.com

Суперкар Jaguar XJ220 вирізняється обтічним витягнутим дизайном із висувними фарами. Салон суперкара оздоблений дорогою шкірою.

Важливо

Відроджена легенда: найкрасивіше авто у світі повернуть на ринок (фото)

Jaguar XJ220 був одним із найшвидших авто 90-х. У 1992 році суперкар навіть встановив світовий рекорд швидкості серед серійних моделей — розігнався до 349,4 км/год.

Авто оснащене 550-сильним V6 твін-турбо Фото: bonhams.com

Купе Jaguar XJ220 оснащене 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 550 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с.

Між іншим, нещодавно виявили рідкісний 35-річний Chevrolet Corvette в новому стані.

Також Фокус писав, що капсула часу Honda NSX пішла з молотка за мільйон доларів.