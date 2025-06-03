Капсула часу з 90-х: виявлено 35-річний американський спорткар без пробігу (фото)
У США знайшли купе Chevrolet Corvette 1990 року в новому стані. Раритетний спорткар чудово зберігся.
Подробиці авто розкрили на сайті Bring a Trailer.
За 35 років цей Chevrolet Corvette ZR1 проїхав усього 811 км. Перший власник авто зі штату Теннессі вирішив не експлуатувати його, а поставити у гараж.
Купе Chevrolet Corvette 1990 року перебуває в чудовому стані – кузов, шкіряний салон, двигун та шасі добре збереглися. Є й вся оригінальна документація на спорткар, який обійшовся в $60 500.
Очевидно, власник вирішив зберегти Chevrolet Corvette ZR1 для подальшого перепродажу, адже це рідкісна заряджена версія моделі. Усього з 1990 по 1995 рік випустили лише 6939 цих авто.Важливо
Спорткар Chevrolet Corvette ZR1 1990 року оснащений 5,7-літровим 375-сильним V8, до створення якого долучилися спеціалісти Lotus. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Покращити керованість покликані адаптивні амортизатори.
Конкретно ця капсула часу Chevrolet Corvette ZR1 доволі непогано оснащена. Вона отримала кондиціонер, круїз-контроль, електропривід сидінь та потужну акустику Delco Bose. Зараз авто планують продати за ціною понад 50 000 доларів.
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