Капсула времени из 90-х: обнаружен 35-летний американский спорткар без пробега (фото)

В США нашли купе Chevrolet Corvette 1990 года в новом состоянии. Раритетный спорткар отлично сохранился.

Related video

Подробности авто раскрыли на сайте Bring a Trailer.

Выпущено всего 6939 купе Chevrolet Corvette ZR1 купе Chevrolet Corvette ZR1 Фото: Bring a Trailer

За 35 лет этот Chevrolet Corvette ZR1 проехал всего 811 км. Первый владелец авто из штата Теннесси решил не эксплуатировать его, а поставить в гараж.

Купе Chevrolet Corvette 1990 года находится в отличном состоянии — кузов, кожаный салон, двигатель и шасси хорошо сохранились. Есть и вся оригинальная документация на спорткар, который обошелся в $60 500.

Спорткар довольно богато оснащен Фото: Bring a Trailer

Очевидно, владелец решил сохранить Chevrolet Corvette ZR1 для дальнейшей перепродажи, ведь это редкая заряженная версия модели. Всего с 1990 по 1995 год было выпущено всего 6939 этих авто.

Важно

Американская икона: в Киеве показали раритетный коллекционный Corvette 70-х (фото)

Спорткар Chevrolet Corvette ZR1 1990 года оснащен 5,7-литровым 375-сильным V8, к созданию которого приобщились специалисты Lotus. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч. Улучшить управляемость призваны адаптивные амортизаторы.

375-сильный V8 разработали совместно с Lotus Фото: Bring a Trailer

Конкретно эта капсула времени Chevrolet Corvette ZR1 довольно неплохо оснащена. Она получила кондиционер, круиз-контроль, электропривод сидений и мощную акустику Delco Bose. Сейчас авто планируют продать по цене более 50 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал о культовом спорткаре Dodge Viper 90-х в новом состоянии.

Также мы писали о 22-летнем суперкаре Honda в новом состоянии за миллион долларов.