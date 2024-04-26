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Авто

Раритетный американский спорткар 90-х простоял 20 лет заброшенным в гараже (видео)

Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette ZR1
Фото: скриншот / YouTube | Chevrolet Corvette ZR1 — редкая заряженная версия модели — Chevrolet Corvette ZR1

В Европу попало всего 300 заряженных Chevrolet Corvette ZR1. Купе оснащено 405-сильным V8 от Lotus и способно развить 290 км/ч.

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В Великобритании нашли заброшенный Chevrolet Corvette 1991 года в очень редкой модификации ZR1. Спорткар 20 лет простоял в гараже. Об автомобиле рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette Fullscreen
Автомобиль 20 лет простоял заброшенным
Фото: скриншот / YouTube

Пока неизвестно, почему раритетный Chevrolet Corvette ZR1 покинули. За два десятилетия в гараже салон авто покрылся плесенью. Кузов грязный, но не ржавый, ведь изготовлен из стеклопластика. Двигатель пока не заводится, поскольку мыши перегрызли кабели.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Corvette ZR1 Fullscreen
Спорткар отправили на реставрацию
Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Corvette ZR1 отмыли и вскоре отремонтируют. Восстановление автомобиля не будет слишком дорогим и оно вполне оправдано.

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Дело в том, что Chevrolet Corvette ZR1 — ценная коллекционная модель. Всего изготовили только 6939 этих купе и лишь 300 из них попали в Европу.

ZR1 — заряженная версия Chevrolet Corvette с 5,7-литровым V8, разработанным специалистами Lotus. Этот двигатель развивает 405 л.с. и 522 Нм и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать 290 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили 80-летний немецкий мотоцикл, который был закопан в землю.

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