Раритетный американский спорткар 90-х простоял 20 лет заброшенным в гараже (видео)

В Европу попало всего 300 заряженных Chevrolet Corvette ZR1. Купе оснащено 405-сильным V8 от Lotus и способно развить 290 км/ч.

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В Великобритании нашли заброшенный Chevrolet Corvette 1991 года в очень редкой модификации ZR1. Спорткар 20 лет простоял в гараже. Об автомобиле рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Автомобиль 20 лет простоял заброшенным Фото: скриншот / YouTube

Пока неизвестно, почему раритетный Chevrolet Corvette ZR1 покинули. За два десятилетия в гараже салон авто покрылся плесенью. Кузов грязный, но не ржавый, ведь изготовлен из стеклопластика. Двигатель пока не заводится, поскольку мыши перегрызли кабели.

Спорткар отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Chevrolet Corvette ZR1 отмыли и вскоре отремонтируют. Восстановление автомобиля не будет слишком дорогим и оно вполне оправдано.

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Дело в том, что Chevrolet Corvette ZR1 — ценная коллекционная модель. Всего изготовили только 6939 этих купе и лишь 300 из них попали в Европу.

ZR1 — заряженная версия Chevrolet Corvette с 5,7-литровым V8, разработанным специалистами Lotus. Этот двигатель развивает 405 л.с. и 522 Нм и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать 290 км/ч.

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