Звезда 90-х: обнаружен культовый 38-летний спорткар в новом состоянии (фото)
В США нашли хорошо сохранившееся купе Dodge Viper 1997 года. За почти четыре десятилетия знаменитый спорткар проехал всего 7400 км.
О капсуле времени рассказали на сайте Bring a Trailer.
Этот Dodge Viper GTS из Калифорнии за 38 лет имел только двух владельцев, которые очень мало эксплуатировали авто. В частности, нынешний владелец проехал на нем всего 800 км.
Капсула времени Dodge Viper в отличном состоянии и не требует вложений. Лакокрасочное покрытие кузова и кожаный салон хорошо сохранились.Важно
Сейчас купе Dodge Viper 1997 года выставили на аукцион. Сейчас модель первого поколения ценится коллекционерами.
Спорткар Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10, который развивает 450 л. с. и 665 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 298 км/ч. Двигатель дополнили спортивным выхлопом Borla.
Dodge Viper позиционировали как авто для умелых водителей, поэтому он не имеет системы стабилизации или даже ABS, однако получил самоблокирующийся дифференциал. Также комплектация этого авто включает ксеноновые фары, кондиционер и акустику Alpine с CD-плеером.
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