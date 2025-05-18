Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Звезда 90-х: обнаружен культовый 38-летний спорткар в новом состоянии (фото)

Dodge Viper 1997, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, купе Dodge Viper, капсула времени
Фото: Bring a Trailer | Dodge Viper 1997 года проехал всего 7400 км

В США нашли хорошо сохранившееся купе Dodge Viper 1997 года. За почти четыре десятилетия знаменитый спорткар проехал всего 7400 км.

Related video

О капсуле времени рассказали на сайте Bring a Trailer.

Dodge Viper GTS, Dodge Viper 1997, купе Dodge Viper, капсула времени Fullscreen
Dodge Viper GTS имел только двух владельцев
Фото: Bring a Trailer

Этот Dodge Viper GTS из Калифорнии за 38 лет имел только двух владельцев, которые очень мало эксплуатировали авто. В частности, нынешний владелец проехал на нем всего 800 км.

салон додж вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, Dodge Viper 1997, купе додж вайпер, капсула времени Fullscreen
Салон Dodge Viper хорошо сохранился
Фото: Bring a Trailer

Капсула времени Dodge Viper в отличном состоянии и не требует вложений. Лакокрасочное покрытие кузова и кожаный салон хорошо сохранились.

Важно
Эксклюзив за $230 000: на аукционе продали культовый спорткар 80-х в новом состоянии (фото)
Эксклюзив за $230 000: на аукционе продали культовый спорткар 80-х в новом состоянии (фото)

Сейчас купе Dodge Viper 1997 года выставили на аукцион. Сейчас модель первого поколения ценится коллекционерами.

Салон Dodge Viper, Dodge Viper GTS, Dodge Viper 1997, купе Dodge Viper, капсула времени Fullscreen
Фото: Bring a Trailer

Спорткар Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10, который развивает 450 л. с. и 665 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 298 км/ч. Двигатель дополнили спортивным выхлопом Borla.

мотор додж вайпер, Dodge Viper, Dodge Viper GTS, Dodge Viper 1997, купе Dodge Viper, капсула времени Fullscreen
Спорткар оснащен 450-сильным V10
Фото: Bring a Trailer

Dodge Viper позиционировали как авто для умелых водителей, поэтому он не имеет системы стабилизации или даже ABS, однако получил самоблокирующийся дифференциал. Также комплектация этого авто включает ксеноновые фары, кондиционер и акустику Alpine с CD-плеером.

Ранее на продажу выставили раритетный седан "Волга" для КГБ в новом состоянии. Авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.

Также Фокус писал о редком суперкаре Mercedes за $800 000 без пробега.