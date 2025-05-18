Звезда 90-х: обнаружен культовый 38-летний спорткар в новом состоянии (фото)

В США нашли хорошо сохранившееся купе Dodge Viper 1997 года. За почти четыре десятилетия знаменитый спорткар проехал всего 7400 км.

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О капсуле времени рассказали на сайте Bring a Trailer.

Dodge Viper GTS имел только двух владельцев Фото: Bring a Trailer

Этот Dodge Viper GTS из Калифорнии за 38 лет имел только двух владельцев, которые очень мало эксплуатировали авто. В частности, нынешний владелец проехал на нем всего 800 км.

Салон Dodge Viper хорошо сохранился Фото: Bring a Trailer

Капсула времени Dodge Viper в отличном состоянии и не требует вложений. Лакокрасочное покрытие кузова и кожаный салон хорошо сохранились.

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Сейчас купе Dodge Viper 1997 года выставили на аукцион. Сейчас модель первого поколения ценится коллекционерами.

Фото: Bring a Trailer

Спорткар Dodge Viper GTS оснащен огромным 8,0-литровым V10, который развивает 450 л. с. и 665 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость составляет 298 км/ч. Двигатель дополнили спортивным выхлопом Borla.

Спорткар оснащен 450-сильным V10 Фото: Bring a Trailer

Dodge Viper позиционировали как авто для умелых водителей, поэтому он не имеет системы стабилизации или даже ABS, однако получил самоблокирующийся дифференциал. Также комплектация этого авто включает ксеноновые фары, кондиционер и акустику Alpine с CD-плеером.

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