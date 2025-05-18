Зірка 90-х: виявлено культовий 38-річний спорткар у новому стані (фото)

У США знайшли добре збережене купе Dodge Viper 1997 року. За майже чотири десятиліття знаменитий спорткар проїхав усього 7400 км.

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Про капсулу часу розповіли на сайті Bring a Trailer.

Dodge Viper GTS мав лише двох власників Фото: Bring a Trailer

Цей Dodge Viper GTS із Каліфорнії за 38 років мав лише двох власників, які дуже мало експлуатували авто. Зокрема, нинішній власник проїхав на ньому всього 800 км.

Салон Dodge Viper добре зберігся Фото: Bring a Trailer

Капсула часу Dodge Viper в чудовому стані та не потребує вкладень. Лакофарбове покриття кузова та шкіряний салон добре збереглися.

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Зараз купе Dodge Viper 1997 року виставили на аукціон. Зараз модель першого покоління цінується колекціонерами.

Фото: Bring a Trailer

Спорткар Dodge Viper GTS оснащений величезним 8,0-літровим V10, який розвиває 450 к. с. і 665 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість становить 298 км/год. Двигун доповнили спортивним вихлопом Borla.

Спорткар оснащений 450-сильним V10 Фото: Bring a Trailer

Dodge Viper позиціонували як авто для вмілих водіїв, тому він не має системи стабілізації чи навіть ABS, проте отримав самоблокувальний диференціал. Також комплектація цього авто включає ксенонові фари, кондиціонер та акустику Alpine із CD-плеєром.

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