В ЕС продают старый ВАЗ-2105 80-х по цене нового Toyota Prado (фото)
В Словакии выставили на продажу необычный ВАЗ-2105 1984 года в новом состоянии. Седан оценили в 50 000 евро.
Высокая цена ВАЗ-2105 на уровне нового Toyota Land Cruiser Prado обусловлена, прежде всего, тем, что это редкая гоночная версия Lada VFTS. Об автомобиле рассказали на сайте Mobile.de.
Всего для ралли группы В изготовили всего 30 спортивных Lada VFTS на базе ВАЗ-2105/2107. Производством гоночных машин занималась Вильнюсская фабрика транспортных средств. Авто получило допуск к соревнованиям от Международной федерации автоспорта (FIA).
Седан Lada VFTS оснастили гоночным 2,0-литровым двигателем мощностью 228 л. с. Также установили самоблокирующийся дифференциал, гидравлический "ручник", полностью новые подвеска и тормоза.
От стандартного ВАЗ-2105 спорткар Lada VFTS отличается отсутствием бамперов, воздухозаборником на капоте, расширителями арок и задним спойлером. В салоне убрали отделку, зато появились каркас безопасности, спортивные руль и сиденья.
Конкретно этот седан Lada VFTS 1984 года был создан для венгерского гонщика Роберта Бутора, однако он не участвовал на нем в соревнованиях, поэтому авто сохранилось в новом состоянии. Капсула времени ВАЗ имеет пробег всего 100 км.
Между прочим, недавно в США выставили на продажу редкий кабриолет Lada немецкого производства.
Также Фокус писал, что в Эстонии продается уникальная "Волга" для КГБ с двигателем V8 и автоматической КПП.