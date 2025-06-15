В ЕС продают старый ВАЗ-2105 80-х по цене нового Toyota Prado (фото)

В Словакии выставили на продажу необычный ВАЗ-2105 1984 года в новом состоянии. Седан оценили в 50 000 евро.

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Высокая цена ВАЗ-2105 на уровне нового Toyota Land Cruiser Prado обусловлена, прежде всего, тем, что это редкая гоночная версия Lada VFTS. Об автомобиле рассказали на сайте Mobile.de.

Седан не имеет бамперов, зато получил спойлер и расширители арок Фото: с сайта mobile.de

Всего для ралли группы В изготовили всего 30 спортивных Lada VFTS на базе ВАЗ-2105/2107. Производством гоночных машин занималась Вильнюсская фабрика транспортных средств. Авто получило допуск к соревнованиям от Международной федерации автоспорта (FIA).

Под капотом скрывается гоночный 2,0-литровый мотор на 228 сил Фото: с сайта mobile.de

Седан Lada VFTS оснастили гоночным 2,0-литровым двигателем мощностью 228 л. с. Также установили самоблокирующийся дифференциал, гидравлический "ручник", полностью новые подвеска и тормоза.

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От стандартного ВАЗ-2105 спорткар Lada VFTS отличается отсутствием бамперов, воздухозаборником на капоте, расширителями арок и задним спойлером. В салоне убрали отделку, зато появились каркас безопасности, спортивные руль и сиденья.

В салоне установили спортивные руль и сиденья Фото: с сайта mobile.de Авто получило каркас безопасности Фото: с сайта mobile.de

Конкретно этот седан Lada VFTS 1984 года был создан для венгерского гонщика Роберта Бутора, однако он не участвовал на нем в соревнованиях, поэтому авто сохранилось в новом состоянии. Капсула времени ВАЗ имеет пробег всего 100 км.

Между прочим, недавно в США выставили на продажу редкий кабриолет Lada немецкого производства.

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