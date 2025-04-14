В США выставили на продажу уникальный кабриолет Lada немецкого производства (видео)

В США продается необычный кабриолет ВАЗ-2108 1994 года выпуска. Раритетный малоизвестный автомобиль выпускался в Германии.

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Об оригинальном кабриолете Lada рассказали на сайте AlphaCars.

Этот автомобиль — творение немецкой компании Bohse. Она специализировалась на изготовлении открытых версий моделей различных марок и даже производила небольшими партиями кабриолет ВАЗ-2105.

Мягкая крыша складывается над задними креслами и складывается

Конкретно это авто названо Bohse Safari Landau. Доработанный ВАЗ-2108 сочетает черты трех типов авто. У него есть складная мягкая крыша над задними креслами, как у ландо, съемная пластиковая секция, как у купе-тарга и грузовая платформа сзади, как у пикапов.

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Кроме того, кабриолет Lada получил новые колесные диски и решетку радиатора. А вот салон ВАЗ-2108 почти полностью остался стандартным. Не претерпел изменений и силовой агрегат Lada.

Салон ВАЗ-2108 не претерпел изменений

Примечательно, что на 1,3-литровом 64-сильном двигателе появилась надпись System Porsche ("Система Порше"). В этом нет ничего удивительного, ведь немецкая компания действительно помогала "АвтоВАЗу" создавать семейство ВАЗ-2108, хотя она занималась шасси, а не двигателями.

Двигатель украсили надписью System Porsche

Кабриолет "Лада" проехал всего 10 600 км и у него оригинальные краска и интерьер. Недавно автомобиль прошел реставрацию и обслуживание — на это потратили более 5000 долларов. Раритетный ВАЗ оценили в 28 995 долларов.

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