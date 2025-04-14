У США виставили на продаж унікальний кабріолет Lada німецького виробництва (відео)

У США продається незвичний кабріолет ВАЗ-2108 1994 року. Раритетний маловідомий автомобіль випускали в Німеччині.

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Про оригінальний кабріолет Lada розповіли на сайті AlphaCars.

Цей автомобіль – творіння німецької компанії Bohse. Вона спеціалізувалася на виготовленні відкритих версій моделей різних марок і навіть виробляла невеликими партіями кабріолет ВАЗ-2105.

М'який дах складається над задніми кріслами

Конкретно це авто назване Bohse Safari Landau. Доопрацьований ВАЗ-2108 поєднує риси трьох типів авто. У нього є складний м’який дах над задніми кріслами, як у ландо, знімна пластикова секція, як у купе-тарга та вантажна платформа ззаду, як у пікапів.

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Крім того, кабріолет Lada отримав нові колісні диски і решітку радіатора. А от салон ВАЗ-2108 майже повністю залишився стандартним. Не зазнав змін і силовий агрегат Lada.

Салон ВАЗ-2108 не зазнав змін

Примітно, що на 1,3-літровому 64-сильному двигуні з’явився напис System Porsche ("Система Порше"). У цьому немає нічого дивного, адже німецька компанія дійсно допомагала "АвтоВАЗу" створювати сімейство ВАЗ-2108, хоча вона займалася шасі, а не двигунами.

Двигун прикрасили написом System Porsche

Кабріолет "Лада" проїхав усього 10 600 км і в нього оригінальні фарба та інтер’єр. Нещодавно автомобіль пройшов реставрацію та обслуговування – на це витратили понад 5000 доларів. Раритетний ВАЗ оцінили в 28 995 доларів.

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