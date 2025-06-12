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Авто

На аукцион выставили уникальный и малоизвестный пикап BMW 60-х (фото)

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Фото: CarAndClassic | Выпущено всего два пикапа BMW 1800 TI

Во Франции на аукционе будут продавать оригинальный пикап BMW 1965 года. Изготовлено всего два таких автомобиля.

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О винтажном пикапе BMW сейчас мало кто знает. Подробности раритетного автомобиля раскрыли на сайте аукцион Car and Classic.

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Автомобилю срезали крышу над задним рядом кресел
Фото: CarAndClassic

Хотя авто может показаться самодельным или работой тюнинг-ателье, на самом деле это именно заводская разработка. Выпустили всего два пикапа BMW 1800 TI, которые заказал один из французских дилеров бренда. Их использовали в качестве служебных авто для перевозки запчастей и других грузов.

За основу взяли спортивный седан BMW 1800 TI, в разработке которого приняли участие специалисты Alpina. Он оснащен 1,8-литровой бензиновой четверкой мощностью 110 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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Пикап не проходил реставрацию, но неплохо сохранился
Фото: CarAndClassic

Автомобилю срезали крышу над задними сиденьями и оборудовали грузовую платформу. Ее закрывает специальная панель. Примечательно, что оставили крышку багажника и заднюю дверь BMW 1800 TI.

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Также установили дополнительный багажник и противотуманные фары. Кузов авто покрасили в цвета гоночной команды BMW.

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Пикапу оставили крышку багажника и заднюю дверь
Фото: CarAndClassic

Пикап BMW 1800 TI довольно неплохо сохранился, хотя реставрацию не проходил. Пробег необычного автомобиля составляет 62 613 км.

Между прочим, недавно обнаружили знаменитый седан BMW 5 Series E39 с пробегом почти миллион километров.

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