Немецкое качество: обнаружен BMW 5 Series E39 с пробегом почти миллион километров (фото)

Седан BMW 5 Series 1996 года продемонстрировал завидную долговечность. Автомобиль проехал почти миллион километров.

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Об этом сообщает сайт BMW Blog.

На протяжении 29 лет автомобилем владеет один человек Фото: BMW

Этот BMW 5 Series E39 изготовлен 10 июня 1996 года и зарегистрирован в Финляндии. На его одометре высвечивается пробег 940 503 км. Таким образом, в среднем автомобиль преодолевал примерно по 35 тыс. км в год.

Примечательно, что все время у авто был только один владелец Юха Бекманд — он со временем даже заказал номера с комбинацией цифр 10 96, ведь эксплуатирует авто с октября 1996 года. Суровый скандинавский климат не стал помехой BMW 5 Series E39. Двигатель машины без проблем заводился даже при температуре -37,5°.

BMW не боится скандинавских зим Фото: BMW

Юха Бекманд регулярно обслуживал автомобиль и заменял расходники оригинальными запчастями, однако мотор и коробку передач не меняли — они остаются оригинальными.

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Этот седан BMW 523i оснащен бензиновой рядной шестеркой объемом 2,5 л и мощностью 170 л.с. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Салон седана хорошо сохранился Фото: BMW

Кроме того, стоит отметить, что кузов выдержал снежные финские зимы: он не покрылся ржавчиной и сохранил родное лакокрасочное покрытие. Салон BMW 5 Series E39 также в неплохом состоянии.

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