Как выглядит электромобиль Tesla Model 3 с пробегом более 700 000 км (фото, видео)

Электромобиль Tesla Model 3 из Испании проехал 740 000 км. Авто продолжают активно эксплуатировать.

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Об этом сообщает сайт Next car.

Седан Tesla Model 3 Dual Motor Long Range эксплуатируется в такси, поэтому ежедневно преодолевает большие расстояния и часто ездит в жаркую погоду. Электрокар проверили на СТО.

Электромобиль Tesla Model 3 регулярно обслуживался. Ему заменили несколько рычагов подвески, втулки стабилизатора, опоры электромотора. Кроме того, пришлось полностью поменять рулевой механизм, ремонтировать кондиционер и камеру заднего вида.

Электрокар проверили на СТО Фото: скриншот / YouTube

Tesla Model 3 довольно неплохо сохранилась и выглядит неплохо, хотя незначительные повреждения на кузове все же есть. В салоне следы активной эксплуатации видны больше, ведь отделка местами износилась.

Пробег Tesla Model 3 составляет 740 000 км Фото: скриншот / YouTube

Однако главной проблемой на данный момент является батарея. На Tesla Model 3 с пробегом 740 000 км она потеряла 42% емкости, то есть запас хода снизился до 180-200 км. Владелец авто готовится установить новую батарею с пробегом 11 000 км.

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Средний расход электроэнергии за время эксплуатации Tesla Model 3 составил 20 кВт∙ч на 100 км. Тариф на электроэнергию в Испании составляет 0,12 евро за 1 кВт∙ч, то есть в целом владелец потратил на зарядку авто 17 760 евро.

В салоне местами износилась отделка Фото: скриншот / YouTube

Если бы испанец использовал дизельное авто с расходом 7 л/100 км, то топливо обошлось бы ему в 67 340 евро. Таким образом, он сэкономил 50 000 евро — примерно столько и стоит новый электромобиль Tesla Model 3.

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