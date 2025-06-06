Який вигляд має електромобіль Tesla Model 3 із пробігом понад 700 000 км (фото, відео)
Електромобіль Tesla Model 3 з Іспанії проїхав 740 000 км. Авто продовжують активно експлуатувати.
Про це повідомляє сайт Next car.
Седан Tesla Model 3 Dual Motor Long Range експлуатується в таксі, тому щодня долає великі відстані та часто їздить у спекотну погоду. Електрокар перевірили на СТО.
Електромобіль Tesla Model 3 регулярно обслуговували. Йому замінили кілька важелів підвіски, втулки стабілізатора, опори електромотора. Крім того, довелося повністю поміняти кермовий механізм, ремонтувати кондиціонер та камеру заднього виду.
Tesla Model 3 доволі непогано збереглася і має непоганий вигляд, хоча незначні пошкодження на кузові все ж є. У салоні сліди активної експлуатації видно більше, адже оздоблення місцями зносилося.
Однак головною проблемою наразі є батарея. На Tesla Model 3 з пробігом 740 000 км вона втратила 42% ємності, тобто запас ходу знизився до 180-200 км. Власник авто готується встановити нову батарею з пробігом 11 000 км.Важливо
Середня витрата електроенергії за час експлуатації Tesla Model 3 склала 20 кВт∙год на 100 км. Тариф на електроенергію в Іспанії становить 0,12 євро за 1 кВт∙год, тобто загалом власник витратив на заряджання авто 17 760 євро.
Якби іспанець використовував дизельне авто з витратою 7 л/100 км, то пальне обійшлося б йому в 67 340 євро. Отже, він заощадив 50 000 євро – приблизно стільки і коштує новий електромобіль Tesla Model 3.
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