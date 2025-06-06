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Авто

Який вигляд має електромобіль Tesla Model 3 із пробігом понад 700 000 км (фото, відео)

Електрокар Tesla Model 3, Tesla Model 3, Електромобіль Tesla, Tesla Model 3 з пробігом
Фото: скриншот / YouTube | Tesla Model 3 експлуатується в таксі

Електромобіль Tesla Model 3 з Іспанії проїхав 740 000 км. Авто продовжують активно експлуатувати.

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Про це повідомляє сайт Next car.

Седан Tesla Model 3 Dual Motor Long Range експлуатується в таксі, тому щодня долає великі відстані та часто їздить у спекотну погоду. Електрокар перевірили на СТО.

Електромобіль Tesla Model 3 регулярно обслуговували. Йому замінили кілька важелів підвіски, втулки стабілізатора, опори електромотора. Крім того, довелося повністю поміняти кермовий механізм, ремонтувати кондиціонер та камеру заднього виду.

Tesla Model 3, Електромобіль Tesla, Tesla Model 3 з пробігом Fullscreen
Електрокар перевірили на СТО
Фото: скриншот / YouTube

Tesla Model 3 доволі непогано збереглася і має непоганий вигляд, хоча незначні пошкодження на кузові все ж є. У салоні сліди активної експлуатації видно більше, адже оздоблення місцями зносилося.

Tesla Model 3, Електромобіль Tesla, Tesla Model 3 з пробігом Fullscreen
Пробіг Tesla Model 3 становить 740 000 км
Фото: скриншот / YouTube

Однак головною проблемою наразі є батарея. На Tesla Model 3 з пробігом 740 000 км вона втратила 42% ємності, тобто запас ходу знизився до 180-200 км. Власник авто готується встановити нову батарею з пробігом 11 000 км.

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Середня витрата електроенергії за час експлуатації Tesla Model 3 склала 20 кВт∙год на 100 км. Тариф на електроенергію в Іспанії становить 0,12 євро за 1 кВт∙год, тобто загалом власник витратив на заряджання авто 17 760 євро.

Салон Tesla Model 3, Електромобіль Tesla, Tesla Model 3 з пробігом Fullscreen
У салоні місцями зносилося оздоблення
Фото: скриншот / YouTube

Якби іспанець використовував дизельне авто з витратою 7 л/100 км, то пальне обійшлося б йому в 67 340 євро. Отже, він заощадив 50 000 євро – приблизно стільки і коштує новий електромобіль Tesla Model 3.

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