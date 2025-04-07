Японська якість: в Україні виявлено позашляховик Mitsubishi із пробігом мільйон км (фото)

Mitsubishi Pajero продемонстрував завидну довговічність. Авто проїхало мільйон кілометрів за 17 років і досі на ходу.

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Цей Mitsubishi Pajero Wagon четвертого покоління із 3,2-літровим турбодизелем придбали в 2008 році у Харкові. Його власник Леонід Олексійович активно експлуатував позашляховик – доїхав на ньому до Гібралтару та подорожував до північної Європи.

Позашляховик досі на ходу і без серйозних несправностей Фото: Mitsubishi

Автомобіль бував на бездоріжжі, долав гірські перевали та снігові заноси. Навіть у складних умовах експлуатації він не підводив.

Mitsubishi Pajero 2008 року не просто проїхав мільйон кілометрів, а зробив це без серйозних несправностей. Автомобіль досі в непоганому стані. Власник зазначив, що регулярно обслуговував його та обирав оригінальні запчастини.

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Mitsubishi Pajero четвертого покоління випускали з 2006 по 2021 рік. Дизельна модель 2008 року комплектувалася 3,2-літровим 170-сильним турбодизелем і на українському ринку була представлена з 5-ступінчастою автоматичною КПП. Усі версії моделі комплектувалися повним приводом зі зниженою передачею.

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