Японское качество: в Украине обнаружен внедорожник Mitsubishi с пробегом миллион км (фото)
Mitsubishi Pajero продемонстрировал завидную долговечность. Авто проехало миллион километров за 17 лет и до сих пор на ходу.
О внедорожнике с рекордным пробегом рассказали на странице Mitsubishi Motors в Украине в Facebook.
Этот Mitsubishi Pajero Wagon четвертого поколения с 3,2-литровым турбодизелем приобрели в 2008 году в Харькове. Его владелец Леонид Алексеевич активно эксплуатировал внедорожник — доехал на нем до Гибралтара и путешествовал в северную Европу.
Автомобиль бывал на бездорожье, преодолевал горные перевалы и снежные заносы. Даже в сложных условиях эксплуатации он не подводил.
Mitsubishi Pajero 2008 года не просто проехал миллион километров, а сделал это без серьезных неисправностей. Автомобиль до сих пор в неплохом состоянии. Владелец отметил, что регулярно обслуживал его и выбирал оригинальные запчасти.
Mitsubishi Pajero четвертого поколения выпускали с 2006 по 2021 год. Дизельная модель 2008 года комплектовалась 3,2-литровым 170-сильным турбодизелем и на украинском рынке была представлена с 5-ступенчатой автоматической КПП. Все версии модели комплектовались полным приводом с пониженной передачей.
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