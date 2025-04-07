Японское качество: в Украине обнаружен внедорожник Mitsubishi с пробегом миллион км (фото)

Mitsubishi Pajero продемонстрировал завидную долговечность. Авто проехало миллион километров за 17 лет и до сих пор на ходу.

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Этот Mitsubishi Pajero Wagon четвертого поколения с 3,2-литровым турбодизелем приобрели в 2008 году в Харькове. Его владелец Леонид Алексеевич активно эксплуатировал внедорожник — доехал на нем до Гибралтара и путешествовал в северную Европу.

Внедорожник до сих пор на ходу и без серьезных неисправностей Фото: Mitsubishi

Автомобиль бывал на бездорожье, преодолевал горные перевалы и снежные заносы. Даже в сложных условиях эксплуатации он не подводил.

Mitsubishi Pajero 2008 года не просто проехал миллион километров, а сделал это без серьезных неисправностей. Автомобиль до сих пор в неплохом состоянии. Владелец отметил, что регулярно обслуживал его и выбирал оригинальные запчасти.

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Mitsubishi Pajero четвертого поколения выпускали с 2006 по 2021 год. Дизельная модель 2008 года комплектовалась 3,2-литровым 170-сильным турбодизелем и на украинском рынке была представлена с 5-ступенчатой автоматической КПП. Все версии модели комплектовались полным приводом с пониженной передачей.

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