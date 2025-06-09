Німецька якість: виявлено BMW 5 Series E39 із пробігом майже мільйон кілометрів (фото)

Седан BMW 5 Series 1996 року продемонстрував завидну довговічність. Автомобіль проїхав майже мільйон кілометрів.

Related video

Про це повідомляє сайт BMW Blog.

Упродовж 29 років автомобілем володіє одна людина Фото: BMW

Цей BMW 5 Series E39 виготовлено 10 червня 1996 року та зареєстровано у Фінляндії. На його одометрі висвічується пробіг 940 503 км. Отже, в середньому автомобіль долав приблизно по 35 тис. км на рік.

Примітно, що увесь час в авто був лише один власник Юха Бекманд — він із часом навіть замовив номери із комбінацією цифр 10 96, адже експлуатує авто із жовтня 1996 року. Суворий скандинавський клімат не став на заваді BMW 5 Series E39. Двигун машини без проблем заводився навіть за температури -37,5°.

BMW не боїться скандинавських зим Фото: BMW

Юха Бекманд регулярно обслуговував автомобіль та замінював розхідники оригінальними запчастинами, проте мотор та коробку передач не міняли – вони залишаються оригінальними.

Важливо

Їх виготовили тільки 370: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х (фото)

Цей седан BMW 523i оснащений бензиновою рядною шісткою об’ємом 2,5 л та потужністю 170 к. с. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП.

Салон седана добре зберігся Фото: BMW

Крім того, варто відзначити, що кузов витримав сніжні фінські зими: він не покрився іржею та зберіг рідне лакофарбове покриття. Салон BMW 5 Series E39 також у непоганому стані.

Між іншим, нещодавно виявили електромобіль Tesla Model 3 із пробігом 740 000 км.

Також Фокус повідомляв, що BMW показала свій останній класичний спорткар.